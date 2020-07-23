Скелет человека обнаружили в газовом колодце

Шокирующая находка ждала специалистов газовой службы Коврова. Во время планового осмотра колодца они наткнулись на останки человека. Первым об инциденте сообщило издание «БОРЩ«. По информации наших коллег, скелет нашли на улице Маяковского. Сколько лет он пробыл под землей, непонятно. Установить личность умершего предстоит судмедэкспертам. На данный момент неизвестно, кто это был — мужчина или женщина.

— Костные останки исследует медицинский криминалист, также будет проведён анализ ДНК. Результаты будут известны не ранее, чем через 2-3 недели, – приводит «БОРЩ» слова заведующего ковровским отделением бюро СМЭ Дмитрия Михалёва.

Ничего нельзя сказать и о характере смерти. Была она насильственной или нет, установят эксперты. К делу уже подключился Следком по Владимирской области.

Установить личность умершего предстоит судмедэкспертам.

— Следователем СК России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности погибшего, причины его смерти, а также иных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ранее «Призыв» сообщал, что тело мужчины достали из пруда в Судогодском районе.

Полина Тарбеева

Фото: needpix.com