Синоптики обещали владимирцам комфортную погоду на выходные

Комфортные температуры в рамках климатической нормы обещают синоптики в выходные дни. Солнце будет настойчиво пробиваться сквозь облака, воздух в дневные часы прогреется до +21 градуса. Ветер стихнет, существенных осадков также не ожидается. Мощный арктический циклон, вызвавший похолодание и проливные дожди в регионах Центральной России, начнет отступать. Однако высоких температур, судя по данным популярных погодных пабликов, пока ждать не стоит.

На следующей неделе в регионе температура будет в пределах плюс 21-23 градусов.

Между тем в Гидрометцентре заверяют, что вторая половина лета в целом будет жаркой, но изменчивой. Возможны перепады погоды.

Ранее «Призыв» рассказывал о мощном урагане, который прошелся по региону в ночь на 15 июля. Пострадали больше сотни деревьев. Под завалами оказались припаркованные автомобили. В селе Чамерево Судогодского района молния попала в колокольню храма.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»