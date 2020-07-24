Шторм идет на Владимирскую область

Грозовой фронт надвигается на регион. Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие 1-3 часа на территории области ожидается гроза с дождём. При этом порывы юго-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. Такая погода может сохраниться и в вечерние часы.

Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

— Данные погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и обрывом линий электропередач, а также линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и деревьев, нарушением в работе водоотводящих систем, — предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Июль удивил жителей региона обилием гроз и дождей. Синоптики винят в этом малоподвижный циклон. Но уже в выходные ситуация начнет исправляться. Поэтому будет много возможностей отдохнуть на свежем воздухе. Куда отправиться в субботу и воскресенье, читайте в афише «Призыва».

Елена Пляскина

Фото «Призыва»