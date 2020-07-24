Школьники сдали последний ЕГЭ

Основной период сдачи Единого госэкзамена завершен. Накануне, 23 июля, выпускники проверяли свои знания иностранных языков. Мэрия же озвучила результаты первых итоговых испытаний по литературе, информатике, географии, русскому языку и математике. Так, во Владимире свои знания по литературе во Владимире проверили 136 одиннадцатиклассников. 13 из них (10%) получили по 80-99 баллов.

Максимальные сто баллов по этой дисциплине получила ученица школы №37. 238 владимирских выпускников сдавали информатику. «Стобалльниками» по этому предмету стали двое учеников школ №№ 3 и 25, а 65 человек (27%) получили 80 баллов и выше.

ЕГЭ по географии в этом году сдавали 20 владимирских школьников. Шестеро (30%) из них справились с экзаменом на 80 баллов и выше. А ученик школы № 22 сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов.

Математику сдавали 916 человек, 863 — выпускники 2020 года. 57 экзаменуемых (6%) получили больше 80 баллов. Самый массовый экзамен — по русскому языку — во Владимире сдали 1631 человек, из них 1563 — выпускники 2020 года. 592 из них (36%) справились с экзаменом на 80 баллов и выше, а восемь выпускников школ №№ 3, 10, 25 и 36 получили высший балл.

Восемь выпускников школ Владимира сдали русский язык на 100 баллов.

Для школьников, которые не смогли сдать ЕГЭ в основные даты по уважительным причинам, а также из-за совпадения дат проведения ЕГЭ по выбранным предметам, предусмотрены резервные дни: 24 июля — по всем предметам, за исключением русского и иностранных языков, и 25 июля – по всем предметам.

Если и в этом случае присутствовать на экзамене по уважительным причинам у ребят не получится, сдать ЕГЭ можно в дополнительные дни:

3 августа — география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история,

5 августа – русский язык,

7 августа – обществознание, химия, физика, иностранные языки (письменная часть), математика профильного уровня.

8 августа — резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Ранее «Призыв» сообщал, что в целом владимирские школьники в этом году сдают ЕГЭ лучше, чем в прошлом.

Ольга Ефремова

Фото: obruchev.mos.ru