Шестилетний мальчик выпал из окна в Вязниках

Шестилетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Произошло это вчера вечером в Вязниках. По предварительным данным, в это время мама мальчика готовила ужин на кухне, ребенок же находился в другой комнате без присмотра взрослых. В какой-то момент мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

Обнаружив отсутствие ребенка в комнате, его мать подбежала к открытому окну и увидела сына на земле.

— Мальчик был госпитализирован в областную клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

По факту случившегося проводится проверка. А пока следователи в очередной раз настоятельно призывают родителей внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. В прошлом году при выпадении из окон во Владимирской области пострадали 12 детей. 11 из них получили травмы различной степени тяжести, 4-летнего мальчика из Струнино спасти не удалось.

В марте текущего года в Коврове из окна квартиры с высоты третьего этажа выпал 5-летний ребенок. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: hotgeo.ru