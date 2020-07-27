Сериал про боевые искусства начнут снимать в Суздале

Город-музей Суздаль вновь превратится в киноплощадку. В течение пяти дней, с 20 по 24 августа, там будут снимать новый сериал телеканала ТНТ «Легенда». Скорее всего, ближе к дате будет объявлен набор актеров массовых сцен. А пока первые съемки с участием владимирских ребят уже прошли в минувшую субботу в Москве.

— В съемках в столице приняли участие 13 подростков в возрасте от 10 до 14 лет. 10 ребят из Суздаля и трое из Владимира. Все прошло отлично, они выступили в роли актеров групповки. Интересные сцены, крупным планом, так что все потом смогут увидеть себя на экране. Для съемок в Суздале нам могут потребоваться не только подростки, но и взрослые люди. Более конкретно расскажем позже, — уточнила «Призыву» бригадир актеров массовых сцен Маргарита Степченко.

Российский сериал «Легенда» расскажет о мастере боевых искусств.

Известно, что в ленте будет немало опасных трюков и бойцовских поединков. В главной роли снимается 35-летний Роман Курцын, известный по сериалу «Фитнес», фильмам «Гуляй, Вася», «Крым», «Я худею». Также в сериале задействованы Анастасия Уколова, Виталий Хаев, Ростислав Бершауэр и другие.

Ранее «Призыв» рассказывал, что создатели сериалов «Ольга», «Реальные пацаны» и «Физрук» сняли комедию в Суздале.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»