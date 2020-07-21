Семейство белых аистов свило гнездо на водонапорной башне в селе Завалино Кольчугинского района. Птицы успели обзавестись потомством. Местные жители рассказали, что видели двух птенцов. Ситуация эта уникальная. Птица для нашего региона редкая, говорят специалисты. И то, что аисты решили поселиться во Владимирской области, — настоящая удача.

— Белые аисты занесены в Красную книгу Владимирской области. Я сам видел их только во время пролета, а чтобы эти птицы у нас гнездились — это очень интересный случай. Он заслуживает внимания, — рассказал «Призыву» старший научный сотрудник института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Например, в Смоленской области их много. А у нас это единичный случай. Это может говорить о том, что расширяется ареал их обитания.

Белые аисты выхаживают потомство.

Аисты людей не боятся, а поэтому наблюдать за ними — одно удовольствие. Краснокнижные птицы радуют жителей Завалино не первый год. Их удается сфотографировать и даже снять на видео. Красивые кадры недавно снова появились в социальных сетях.

Белые аисты живут до 20 лет. Рост взрослой птицы — 1 — 1,25 метра. Размах крыльев белых аистов может достигать двух метров. Они нередко селятся рядом с людьми.

Кстати, в этом году в поле зрения орнитологов один аист уже попадал. В Вязниковском районе обнаружили редкую птицу с пулей в сердце.

Полина Тарбеева

Фото Виктора Степанова

Видео Ю.А. Буянова и М.А. Сергеева