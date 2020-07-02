Сбор пожертвований объявят на восстановление сгоревшего театра драмы

Восстанавливать сгоревший во Владимире театр драмы будут всем миром. Уже в ближайшее время планируется опубликовать реквизиты, на которые любой желающий сможет отправить пожертвование. Об этом на своей странице в социальных сетях написала директор областного департамента культуры. По словам Алисы Бирюковой, точную сумму ущерба еще предстоит установить. При этом она не подтвердила информацию о последствиях пожара, которые оценили в 1,5 миллиарда рублей. К счастью, огонь не уничтожил конструктивную основу здания.

Есть надежда, что театру предстоит восстановление, а не реконструкция, отметила чиновница.

— При визуальном осмотре не выявлено повреждений конструкций механизма сцены под самой сценой и конструкций на колосниках (а это был как раз один из важных этапов работ, проведенных в предыдущие годы). Пока мы не можем протестировать системы, так как здание обесточено, но сделаем это, как только сможем. Полностью сохранено фойе первого этажа, цеха, костюмерные, гримерные помещения, Малая сцена театра. В большинстве своем сохранилось паркетное покрытие в верхнем фойе, — пишет Алиса Бирюкова.

Как сообщила директор областного департамента культуры, к пожару в театре привели текущие работы по замене обычных светильников в зале театра. При этом подрядчик имел и соответствующие лицензии, и опыт работы. Но окончательную причину возгорания еще предстоит выяснить. Департаментом культуры проводится внутренняя проверка. Что касается коллектива, то его деятельность будет возобновлена со снятием ограничительных мер. Планируется, что свои постановки труппа покажет не только на сценах Владимира, но и проедется с гастролями по площадкам в районах.

Прокомментировала директор областного департамента культуры возгорание и в Доме культуры города Гусь-Хрустального.

Масштабное происшествие произошло через несколько часов после пожара в театре драмы. Это породило целый ряд домыслов. «Мы не знаем, что это — страшное совпадение или действие злоумышленников», — отметила Алиса Бирюкова. По ее словам, хронологическая последовательность событий вызвала множество конспирологических версий. Но в данном случае нужны не домыслы, а серьезное расследование причин пожаров, отметила чиновница.

— Относительно «пожара как средства от проверок»: например, в театре драмы и по финансовой части, и по пожарной части они не раз проводились и разными структурами. А последняя масштабная проверка проводилась в 2019 году. Кроме того, любое подобное пожару происшествие, напротив, безусловный повод для проверок. Нужны не домыслы, а серьезное расследование причин пожаров. Потому что даже наличие в качестве одной из версий поджога очень и очень настораживает и наводит на мысли о провокации, — пишет Алиса Бирюкова.

Сообщение о возгорании в драмтеатре поступило 29 июня. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего — короткое замыкание при проведении электротехнических работ. Дом культуры в Гусь-Хрустальном вспыхнул на следующий день, 30 июня. Огнем было уничтожено 2400 квадратных метров. Теперь эксперты изучат записи с камер видеонаблюдения.

Полина Тарбеева

Фото пресс-службы администрации Владимирской области