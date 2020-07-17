Сбербанк запускает сервис СберЗдоровье во Владимирской области

Сбербанк запускает многофункциональный сервис СберЗдоровье (18+) для жителей Владимирской области. В течение июля бесплатная программа круглосуточных онлайн-консультаций терапевта и педиатра будет доступна для всех жителей региона:

● Правильно подготовиться к визиту в клинику или к обследованию;

● Задать вопросы врачу в «пограничной ситуации»;

● Выявить опасные симптомы на ранней стадии;

● Когда нужно «просто спросить»;

● Оценить критичность проблемы и необходимости срочной госпитализации;

● Расшифровать анализы или результаты диагностических исследований

и другие вопросы в режиме 24/7 без лимита по количеству консультаций и без предварительной записи.

Медицинский сервис СберЗдоровье создан на базе компании DocDoc, которая вошла в Группу компаний Сбербанк в 2017 году. На сегодняшний день компания сотрудничает более чем с 4000 частных клиник. Количество пользователей превышает 7,5 млн человек. Оборот компании с момента вхождения в экосистему Сбербанка вырос в десять раз — до 1,5 млрд рублей в год.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю сервиса нужно скачать мобильное приложение «СберЗдоровье» в App Store или Google Play или авторизоваться на сайте https://lk.sberhealth.ru/, ввести промокод VLADIMIR и получить консультацию врача через видеосвязь, телефонный звонок или чат.

Через онлайн-ресурс СберЗдоровье жители России уже сегодня могут записаться на очный прием к врачу в частные клиники своего города, получить онлайн-консультацию с помощью телемедицины, обеспеченной медицинскими специалистами более 20 направлений; записаться к врачу по полису ДМС, вызвать врача на дом, записаться на диагностику, заказать комплексное обследование, вести свой дневник здоровья и даже позаботиться о своих питомцах с помощью ветеринарных услуг онлайн.

Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«В ситуации противодействия пандемии мы отмечаем активное развитие телемедицинских сервисов, которые позволяют решать большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удаленно. Я рад, что теперь и жители Владимирской области могут воспользоваться всеми преимуществами многофункционального сервиса СберЗдоровье, оценив его удобство и технологичность».

СберЗдоровье будет соответствовать всем требованиям безопасности и стандартам обслуживания Сбербанка, что гарантирует высокий уровень надежности предоставляемого сервиса. Внедрение передовых технологических решений Сбербанка, а также централизованная поддержка пользователей позволят предоставлять услуги на качественно новом уровне и постоянно увеличивать число пользователей сервиса.