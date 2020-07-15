Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020» на приобретение квартир в новостройках.

Теперь в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4% годовых.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентных пункта — до 6,1% годовых. Акция действует до 1 февраля 2021 года.

Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 процентных пункта на ставку в первые 2 года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.

Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы отмечаем стабильно растущий спрос на ипотечное кредитование на всей территории присутствия Волго-Вятского банка. И основным драйвером этого роста является эффективно работающая программа господдержки жилищного кредитования. Повышение максимальной суммы кредита в сочетании с низкими льготными ставками и снижением размера первоначального взноса до 15% дает покупателям жилья еще большую свободу выбора подходящего жилья для всей семьи в кратчайшие сроки».

Оформить ипотеку по программе «Господдержка 2020» можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

Фото: mybryansk.ru