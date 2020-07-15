Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта.

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке:

— от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

— от 4,7% годовых — при регистрации сделки в электронном виде.

Ставка по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке:

— от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

— от 6,1% годовых — при электронной регистрации сделки.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками:

— 4,1% годовых в первые 2 года кредитования;

— 5,4% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы отмечаем стабильный интерес жителей регионов на территории Волго-Вятского банка к ипотечным кредитам. Актуальные предложения, эффективные государственные ипотечные программы и возможность получения дополнительного дисконта на процентную ставку делают сегодняшнюю ситуацию на рынке очень выгодной в части решения квартирного вопроса для многих семей. Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта, безусловно, будет способствовать этому в еще большей степени».

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Фото: malaysia.news.yahoo.com