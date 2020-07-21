Сбербанк расширяет возможности по безналичной оплате проезда во Владимирской области

Все маршруты города Гороховец и Гороховецкого района, а также часть маршрутов города Юрьев-Польский Владимирской области подключены к системе безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Проект реализован в партнерстве между ПАО Сбербанк, АО «Расчетные решения» (входит в группу компаний Сбербанк) и компаниями-операторами пассажирских перевозок.

Оснащение городского транспорта терминалами безналичной оплаты позволит жителям быстро и безопасно оплачивать проезд на автобусных маршрутах. Всего проектом охвачены 13 бортов общественного транспорта.

Теперь для оплаты проезда пассажирам достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту любого банка, либо смартфон с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Прием наличных средств также автоматизирован.

Ранее, в марте 2020 года, автоматизированная система оплаты проезда была внедрена в городе Ковров Владимирской области. С момента запуска пассажирами в системе оплачено более 1,5 млн поездок.

Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Новым этапом внедрения безналичной оплаты на маршрутах общественного транспорта стало подключение к данной системе автобусов в нескольких населенных пунктах Владимирской области. Для пассажиров процесс оплаты банковской картой стал проще и удобнее — теперь можно не задумываться, есть ли в кошельке мелочь на проезд. При этом транспортная компания имеет возможность снизить свои операционные расходы и повысить качество обслуживания для клиентов».

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

«Одним из определяющих факторов уровня жизни в городе и за его пределами является развитие транспортной системы. Безналичная оплата существенно повышает доступность транспорта и удобство окружающей среды для пассажиров. А для региона цифровизация процесса взаиморасчетов способствует увеличению прозрачности денежных потоков в отрасли, корректному учету пассажиропотока, что значительно влияет на налоговые поступления в бюджет и на качественное развитие транспортной отрасли».

Фото: mybryansk.ru