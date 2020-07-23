Сбербанк открыл в Нижнем Новгороде Центр мониторинга инкассации

22 июля в Нижнем Новгороде в преддверии Дня инкассатора состоялось торжественное открытие Центра мониторинга инкассации Сбербанка. Центр открыт на площадке «Волга-Сити» на ул. Сахарова, 2а.

Подразделение будет отслеживать движение инкассаторских бригад по всей стране, консультировать инкассаторов при обслуживании банкоматов и терминалов, обеспечивая бесперебойный банковский сервис и качество обслуживания клиентов банка.

Ежедневно сотрудники Центра занимаются мониторингом почти 3,5 тысячи маршрутов и принимают почти 4 тысячи звонков, делая ежедневный труд инкассаторов всех 11 территориальных банков Сбербанка более безопасным и эффективным.

Благодаря созданию единого Центра мониторинга инкассации, процесс мониторинга перемещения инкассаторских автомобилей унифицирован по всей стране и переведен на единую IT-платформу с соблюдением всех требований кибербезопасности, что обеспечивает более высокий уровень его эффективности.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Открытие Центра мониторинга инкассации в Нижнем Новгороде имеет важное значение и для Сбербанка в целом, и для Волго-Вятского банка, и для города. Вместе с открытием нового подразделения мы создаем более 190 новых рабочих мест, при создании которых учтена специфика его работы – круглосуточный режим, одновременное консультирование клиентов и прием обращений, комфортная среда и многое другое. Я уверен, что объединение профессионалов из разных регионов позволит и дальше стандартизировать процессы и успешно развивать инкассаторскую функцию».