Сбербанк открыл сезон летних промовкладов. Быть онлайн — особенно выгодно

Сбербанк запускает промовклад «Лето Онлайн», максимальная ставка по которому составит 4% годовых. Открыть вклад с повышенной ставкой можно только дистанционно: в мобильном приложении и в веб-версии интернет-банка Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах.

Акция «Лето Онлайн» продлится со 2 июля по 2 августа 2020 года включительно. Срок вклада — 3 или 6 месяцев. Ставка: 4,0% годовых (для 6-месячных) и 3,8% годовых (для 3-месячных вкладов). Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Пополнение и снятие средств (за исключением процентов по вкладу) не предусмотрены.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Особенность промовклада «Лето Онлайн» в том, что его открытие доступно только дистанционным способом. Это удобно и быстро, весь процесс занимает, буквально, одну минуту. И не нужно посещать отделение банка. Открыть вклад можно в мобильном приложении, с помощью веб-версии интернет-банка Сбербанк Онлайн или в банкоматах. Сейчас быть онлайн – особенно выгодно».

Вклад «Лето Онлайн» с максимальной процентной ставкой 4% и сроком 6 месяцев можно открыть в любом регионе РФ, промо вклад «Лето Онлайн» сроком на три месяца доступен в 79 регионах России. Для жителей Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей с 7-го июля станет доступен отдельный промовклад сроком на 3 месяца под названием «Летний сезон» с такой же ставкой 3,8% годовых. Подробности и условия вкладов — на сайте Сбербанка.

Фото: mybryansk.ru