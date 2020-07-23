Сбербанк организовал вебинар «Workshop для застройщиков»

Волго–Вятский банк Сбербанка организовал вебинар «Workshop для застройщиков» для своих клиентов из строительной сферы. Онлайн-конференция собрала более 70 представителей крупных компаний отрасли из девяти регионов присутствия Волго-Вятского банка.

Главными темами мероприятия стали новые продукты финансирования застройщиков, новые сервисы по эскроу и возможности продвижения объектов застройщика совместно со Сбербанком. Спикерами вебинара выступили ключевые эксперты Волго-Вятского банка по данным направлениям.

Участники вебинара узнали, как применять счета эскроу в рамках 214-ФЗ, о том, как работает счет эскроу и какие преимущества несет его использование для застройщиков и покупателей недвижимости. В части обсуждения новых продуктов для финансирования жилищного строительства, эксперты Сбербанка рассказали о предодобренном лимите на финансирование инвестиционной программы жилищного строительства и программе «2 в 1» — комплексном финансировании проекта, включающем затраты до получения разрешения на строительство.

Также спикеры обсудили с участниками вебинара открытие счета эскроу онлайн. Сейчас эта возможность является уникальным преимуществом для клиентов Сбербанка. Благодаря этой технологии значительно сокращается время проведения сделки как для застройщика, так и для покупателя объекта недвижимости.

Физическому лицу (дольщику) для открытия эскроу в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» достаточно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти договор в поисковой строке по слову «Эскроу», ознакомиться с договором и подписать его в один клик, после чего счет эскроу будет открыт.

В свою очередь, застройщик самостоятельно формирует договор счета эскроу в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для перехода на онлайн-открытие счетов эскроу застройщику необходимо обратиться в банк.

Опция открытия счета эскроу онлайн пока доступна только клиентам банка – резидентам РФ с подтвержденными в банке паспортными данными. Для открытия счета эскроу клиенту необходимо установить последнюю версию мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» (обновить версию можно в App Store или Play Маркет).

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Для меня важно, что нам удалось привлечь на вебинар большое количество представителей ведущих застройщиков из разных регионов для обсуждения актуальных и важных для отрасли вопросов. Надеюсь, представленные в ходе встречи темы и мнения экспертов банка будут полезным ресурсом, который наши партнеры и клиенты смогут использовать для роста и развития своего бизнеса».

Фото: mybryansk.ru