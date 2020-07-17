Сбербанк Онлайн — масштабное обновление мобильного приложения

Главное в обновлении:

· возможность настраивать приложение с учетом своих предпочтений;

· возможность узнать, на какую сумму кредита можно рассчитывать;

· статьи и тесты по кибербезопасности;

· спецпредложения компаний экосистемы на главном экране, а также в каталоге;

· новый способ оплаты — SberPay;

· обновленный сервис «Плати QR».

… а еще можно установить тёмную тему.

Сбербанк представил масштабное обновление Сбербанк Онлайн. Теперь пользователи мобильного приложения смогут:

Настроить приложение с учетом своих предпочтений

Появилась возможность управлять настройками видимости банковских продуктов и контентом «Историй», исходя из своих интересов. На главный экран теперь можно самостоятельно добавлять карточки быстрых действий (регулярно совершаемых платежей и переводов). Кстати, с момента появления в 2019 году карточками уже воспользовались 270 млн раз.

Узнать максимально возможный размер кредита

В разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка. В раздел «Кредиты» хоть раз заходил каждый третий пользователь Сбербанк Онлайн, а каждый пятый уже пользуется одним из кредитных продуктов банка.

Понять, как не стать жертвой кибермошенников

В раздел «Страхование и защита» добавлены статьи и тесты по кибербезопасности. Этот контент поможет пользователям не попасться на уловки мошенников, активность которых постоянно растет. Мы считаем это очень важным и обращаем внимание пользователей: только за первые пять месяцев 2020 года Сбербанк зафиксировал более 1,3 млн попыток мошенничества — это в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Сразу увидеть все спецпредложения компаний экосистемы

Информация о скидках и акциях Okko, Delivery Club, «Ситимобил», СберМаркет, СберМобайл и других компаний теперь доступна на главном экране и в каталоге приложения.

Мгновенно, удобно и безопасно оплачивать онлайн и офлайн-покупки

В этом поможет SberPay — новая система оплаты покупок прямо в мобильном приложении. Никаких дополнительных приложений скачивать не нужно*.

Совершать покупки по персональному QR-коду

Если с собой нет наличных и карты, а модель смартфона не поддерживает «бесконтакт», просто можно сделать персональный QR-код в мобильном приложении и заплатить им.

Установить тёмную тему

Тёмная тема — для тех, кто хочет, чтобы оформление в его смартфоне было в одинаковом стиле. Также тёмный фон меньше отвлекает от контента и удобен тем, кто часто пользуется смартфоном в темноте или при приглушенном свете.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

«Уже не первый год в крупных обновлениях Сбербанк Онлайн мы уделяем внимание персонализации, эмоциональным сервисам и приятным мелочам. Отзывы показывают, что такой подход нравится клиентам. Мы находимся в постоянном процессе улучшения нашего мобильного приложения».

* Запуск SberPay для офлайн-покупок по NFC будет проходить поэтапно. В настоящий момент сервис уже доступен владельцам смартфонов на базе Android и карт Visa. В ближайшее время сервисом смогут воспользоваться держатели карт других платежных систем.

Фото: relrus.ru