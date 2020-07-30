«Санта-Барбара» в России: хорошо ли вы помните этот сериал?

30 июля 1984 года на телеканале NBC начался показ американской мыльной оперы «Санта-Барбара», транслировавшейся в США по 15 января 1993 года. Российский телеканал РТР представил его спустя несколько дней после распада СССР – 2 января 1992 года. Всего было снято 2137 серий, но нам показали только с 217-й по 2040-ю. Мы так и не узнали, с чего началась и чем закончилась эта «бесконечная история». Несмотря на это, телесага стала самым длинным и самым популярным сериалом, транслировавшимся когда-либо по российскому ТВ. Его название стало обозначением телевизионного «мыла» или некой запутанной семейной разборки. Давайте поностальгируем и с помощью этого теста вспомним самые интересные факты о «Санте-Барбаре».

Что такое Санта-Барбара? Название поместья семьи Локриджей Компания, принадлежащая семье Кэпвеллов Город в штате Калифорния, где происходит основное действие Правильно! Неправильно! - Сколько лет показывали «Санту-Барбару» в России? Пять Семь Десять Правильно! Неправильно! - Исполнители какой роли шесть раз менялись в сериале? Келли Кэпвелл СиСи Кэпвелла Мейсона Кэпвелла Правильно! Неправильно! - Кого играл Лейн Дэвис, после ухода которого значительно упал рейтинг «Санты-Барбары»? Круза Кастильо Джерома Добсона Мейсона Кэпвелла Правильно! Неправильно! - Ответом на запуск какого сериала Первого канала стал показ «Санты-Барбары» на РТР? «Богатые тоже плачут» «Рабыня Изаура» «Дикий ангел» Правильно! Неправильно! - Кто из актеров сериала стал главным в истории телевидения СиСи Кэпвеллом и имел русские корни? Питер Марк Ричман (СиСи № 2) Чарльз Бейтман (СиСи № 4) Джедд Алан (СиСи № 6) Правильно! Неправильно! - Кого играла в сериале Марси Уокер, повторившая в жизни сюжетный путь Мейсона Кэпвелла, уйдя в церковь? Августу Локридж Джулию Уэйнрайт Иден Кэпвелл-Кастильо Правильно! Неправильно! - Кто из блондинок, сыгравших в «Санте-Барбаре», смог перерасти сериальный формат и сыграл множество ролей в большом кино? Мэг Райан Робин Райт Шарлиз Терон Правильно! Неправильно! - Какая нынешняя «звезда» Голливуда засветилась в 16 лет в роли юного Мейсона Кэпвелла? Роберт Дауни-младший Леонардо ДиКаприо Мэтт Деймон Правильно! Неправильно! - На каком месте в мире по количеству серий находится телесага «Санта-Барбара»? Первом Третьем Шестом Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> «Санта-Барбара» в России: хорошо ли вы помните этот сериал? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook