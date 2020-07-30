«Санта-Барбара» в России: хорошо ли вы помните этот сериал?

30 июля 1984 года на телеканале NBC начался показ американской мыльной оперы «Санта-Барбара», транслировавшейся в США по 15 января 1993 года. Российский телеканал РТР представил его спустя несколько дней после распада СССР – 2 января 1992 года. Всего было снято 2137 серий, но нам показали только с 217-й по 2040-ю. Мы так и не узнали, с чего началась и чем закончилась эта «бесконечная история». Несмотря на это, телесага стала самым длинным и самым популярным сериалом, транслировавшимся когда-либо по российскому ТВ. Его название стало обозначением телевизионного «мыла» или некой запутанной семейной разборки. Давайте поностальгируем и с помощью этого теста вспомним самые интересные факты о «Санте-Барбаре».
Обсуждение 1
7 из 10, учитывая, что не смотрела ни одной серии))) Призыв, нравятся Ваши тесты 🙂