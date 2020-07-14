Самолеты, старинный сад и мечта о небе. Чем притягивает усадьба Николая Жуковского?

Есть маршруты, которые проходишь многократно. С разными попутчиками, в разное время года. Сколько раз я бывала в усадьбе «отца русской авиации» Николая Егоровича Жуковского в сельце Орехово Собинского района? Не вспомню. Много. Сюда тянет. На днях притянуло совершенно спонтанно. Не смогла мимо проехать: а вдруг открыли? И не ошиблась. После пандемического простоя с 1 июля возобновлены экскурсии. Правда, для групп до 5 человек и в масках. Это нужно учитывать. И, конечно, лучше перед поездкой позвонить в музей заранее (контакты внизу текста).

Старинный парк и солнечные часы

И как же приятно вновь прогуляться по старинному парку с заросшими густой ряской прудами, прислониться к вековым липам. Многие сюда едут, чтобы набраться от могучих деревьев положительной энергии. Я постояла. Что-то в этом есть. Настроение точно улучшилось. Кстати, это чуть ли не единственная дворянская усадьба в области, которая сохранилась до наших дней в первозданном виде. Местная достопримечательность – старинные солнечные часы. Они установлены прямо в саду. Время показывают точно. Проверено. Сотрудники музея говорят, что здесь принято загадывать желания. Непременно попробуйте!

Усадьбу взяли «в ипотеку»

Поместью более 300 лет. Первые его владельцы дворяне Всеволжские в конце XVII веке создают в Орехово один из лучших усадебных ансамблей своего времени. В 1841 году родители Николая Егоровича купили имение (как бы сейчас сказали — «в ипотеку») и в течение 20 лет ежегодно выплачивали внушительную сумму. Здесь родились и выросли все дети: четверо сыновей и две дочери. Все получили блестящее образование. После революции усадьбу не тронули, не разорили, вероятно, благодаря огромному вкладу третьего сына Жуковских Николая в развитие русской авиации.

«Отец русской авиации»

Именно здесь, в Орехово, ученый пристально следил за полетом птиц, пытаясь определить подъемную силу крыла, работал над его оптимальной формой. Интересно, что первое самолетное крыло для Жуковского изготовили во владимирском Мальцовском училище (ныне авиамеханический колледж). И там этим фактом до сих пор гордятся, это я точно знаю. Кстати, в самой усадьбе сохранился оригинальный токарный станок, изготовленный для ученого в мастерских знаменитого ремесленного училища. На нем Жуковский работал сам.

Вся жизненная энергия этого удивительного мыслителя была направлена на то, чтобы человек во что бы то ни стало полетел.

А еще Николай Егорович ездил по аллеям парка на неуклюжем велосипеде с самодельными красными крыльями за спиной, вызывая тем самым недоумение у крестьян, которые изрядно дивились чудачествам барина.

Сбывшаяся мечта о небе

В Орехово Жуковский написал большую часть своих научных трудов, оставив более 40 теоретических разработок только по воздухоплаванию (всего им было написано более 200 монографий в разных областях знаний).

Идеи Жуковского воплотят в жизнь уже его ученики — советские авиаконструкторы: Туполев, Микулин, например. Николай Егорович не строил самолётов, он рассчитал летательный аппарат теоретически и создал аэродинамику как науку. Благодаря его научным изысканиям авиация в нашей стране в буквальном смысле стала развиваться с космической скоростью.

Интересно, что в 1919 году его любимые воспитанники — конструкторы Стечкин и Егоров-Уткин — прилетели в Орехово на «железной птице», немало удивив окрестный люд. Встречать невиданный аппарат собрались крестьяне из 15 деревень. А Николай Егорович лично выбирал и расчищал место для посадки. Вот такая сбывшаяся мечта о небе. И словно ее воплощение на территории усадьбы сегодня стоит МИГ-17 , на фоне которого все посетители непременно делают фото. И мы, конечно, последовали этому прекрасному примеру!

Сухоцветы Майи Константиновны



Особый женский трепет и искреннее восхищение у меня вызвали сухоцветы, которые своими руками собирает директор музея Майя Константиновна. Сколько в них фантазии и кропотливого труда! Невероятной красоты композиции здесь повсюду. Они создают теплую домашнюю атмосферу и пробуждают желание возвращаться сюда снова и снова.

Как добраться и записаться на экскурсию

Сегодня я рассказала о том, что заинтересовало и тронуло лично меня, но, я уверена, что каждый найдет в этом небольшом путешествии что-то свое. Мемориальная усадьба Н.Е. Жуковского находится в сельце Орехово Собинского района примерно в 30 км от Владимира (за Ставрово). На машине – примерно 40 минут. Плата за вход в музей символическая — 80 рублей с человека + 150 рублей экскурсия на всех. Принимаются группы до 5 человек. Вход в масках. Телефон: 8 (49242) 555-56.

Дарья Ермолина

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