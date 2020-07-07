Рядом с областным тубдиспансером появится вертолетная площадка

На территории областной клинической больницы началось строительство вертолетной площадки для санавиации. Работы, на которые из областного бюджета выделено 9,95 млн рублей, завершатся в октябре текущего года. Площадь вертолетной площадки — 30 х 30 метров. Её технические характеристики предусматривают не только эксплуатацию в дневное время, но и возможность ночных взлетов и посадок. По проекту площадка оснащена сигнальными маяками и системой освещения. Для удобства транспортировки будут построены подъездные пути, уточняют в облздраве.

Строительство вертолетной площадки завершится в октябре.

Место, рядом с которым появится площадка, расчистили от деревьев ещё зимой – в начале весны. Десятки сосен были вырублены и вывезены. Ближе к муромской дороге выросло здание в несколько этажей. Это новый корпус противотуберкулезного диспансера. Его возводили быстрыми темпами во время периода пандемии коронавируса. Сейчас там уже ведутся отделочные работы.

Во Владимире создадут авиамедицинскую бригаду, которая будет эвакуировать пациентов по воздуху. Для этого медики пройдут обучение на базе одного из федеральных центров. До конца года предусмотрена эвакуация авиабригадами более 60 экстренных пациентов с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами в специализированные медицинские учреждения области.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области