«Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» во Владимирской области в 2020 году

«Ростелеком» подключил к интернету 112 социально значимых объектов (СЗО)1 в семи районах Владимирской области. Таким образом, компания завершила первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году. Для реализации проекта специалисты компании проложили свыше 180 километров волоконно-оптических линий связи.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В рамках первого этапа этого года сдано более ста социальных объектов, из них только фельдшерско-акушерских пунктов 67 штук. Самая активная стройка шла в Гусь-Хрустальном районе области. Там подключено 30 объектов. Впереди у нас еще много работы, в том числе обеспечение интернетом более ста объектов в этом году и еще двести останется подключить в 2021 году. Реализация программы не только сделает доступными базовые цифровые сервисы для государственных органов, но также позволит улучшить качество телеком-услуг для бизнеса и населения. Уверен, что по окончании работ мы сможем говорить о следующем шаге – строительстве “умных” экосистем в сфере здравоохранения, образования и безопасности, тем более, что “Ростелеком” располагает необходимыми решениями и опытом».

Обеспечение доступом в глобальную сеть социально значимых учреждений предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В рамках госконтракта операторы связи подключают учреждения села к интернету с использованием трех видов технологий: волоконно-оптических линий связи, беспроводного подключения на основе радиорелейного оборудования (радиомосты) и спутниковой связи. В рамках национальной программы соцобъекты получают за счет федерального бюджета не только инфраструктуру, но и оплату интернета, которая включена в контракт до конца 2021 года.