Роспотребнадзор: требование носить маску в магазине не ущемляет права потребителя

Роспотребнадзор после многочисленных обращений решил разъяснить, имеют ли право не пускать и не обслуживать покупателей без индивидуальных средств защиты (СИЗ) в торговых центрах и магазинах. Прежде всего, эксперты напомнили, что из-за коронавируса во Владимирской области все еще официально действует масочный режим. Он был введен 27 апреля. Согласно указу губернатора маски обязательно носить в торговых точках, учреждениях, на вокзалах и в общественном транспорте.

— При наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности, — подчеркивают эксперты Роспотребнадзора.

Штраф за нарушение масочного режима может составить от 1000 до 30 000 рублей.

И сотрудники торговых точек, и их посетители без масок могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. А охранники или продавцы имеют право «ненасильственно воспрепятствовать» допуску и обслуживанию людей без индивидуальных средств защиты. Такие действия, настаивает Роспотребнадзор, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей.

Ранее «Призыв» сообщал, что за последние сутки в регионе зафиксированы 22 новых случая COVID-19. Четверо пациентов скончались, 15 выздоровели.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»