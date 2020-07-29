Роспотребнадзор рассказал об ограничениях в работе больниц

-
Коронавирусные "нельзя" все еще действуют в больницах
Владимирская область бодро перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Массовая отмена запретов началась как раз в конце прошлой недели. Открылись залы кафе и ресторанов, гостиницы и базы отдыха, начали работать детские сады и учреждения дополнительного образования, разрешили даже культурно-просветительские мероприятия на открытом воздухе. Вроде бы жизнь начала возвращаться в прежнее русло, но нет. Коронавирус плотно заблокировал работу больниц. Накануне Роспотребнадзор опубликовал новое постановление главного санитарного врача региона. В нем собрали основные «нельзя» для пациентов и их родственников, а также еще раз объяснили, какие правила должны соблюдать сами больницы. «Призыв» решил не мучить вас документом на шести листах, приводим основные тезисы.
-
Больницы, работающие с COVID-19, других пациентов не принимают
Больницы, которые так спешно перепрофилировали под коронавирус, все еще не могут госпитализировать в свои стационары плановых пациентов. Т.е. если у вас была, скажем, назначена в одном из них неэкстренная операция, придется ждать. Сколько — никто не знает. Один из инфекционных госпиталей Владимира располагается в хирургическом корпусе ОКБ. Это означает, что все пациенты, которые рассчитывали на плановую госпитализацию и лечение именно там, останутся за бортом. А по всему региону более 10 таких инфекционных госпиталей. Ранее «Призыв» опубликовал открытое письмо читательницы о том, как это правило сказывается на больных. Почитать и обсудить его можно здесь.
-
Взрослых оставили без диспансеризации
Еще один важный момент — запрет на плановую диспансеризацию населения «за исключением профилактических осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей — сирот и детей, пребывающих в стационарных организациях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью». При этом еще в начале июля Минздрав объявил о возобновлении диспансеризации в регионах, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Видимо, Владимирская область пока не входит в их число. За прошлый год обследование помогло впервые выявить 17 746 (!) заболеваний, пациенты смогли начать лечение. В этом году диспансеризацию должны были пройти 246 тысяч жителей региона.
-
Посетителям вход вопрещен!
Из-за ситуации с коронавирусом посещения в больницах запрещены. Но есть исключения. Допуск в стационар имеют лица, ухаживающие за тяжелыми и лежачими пациентами. Конечно, все по согласованию с лечащим врачом. Учитывая проблемы с кадрами, это понятно.
-
Больницы должны организовать работу без очередей
А теперь немного о требованиях, которые предъявляются к самим больницам. Должны соблюдаться основные правила: дезинфекция помещений, проветривание, обеззараживание воздуха, наличие у медперсонала индивидуальных средств защиты (естественно, маски должны носить, а не просто иметь), температурный контроль. Отдельно Роспотребнадзор выделил требования, которые позволят избегать скопления людей. Итак, учреждения должны:
— заблаговременно информировать население о времени проведения прививок, обеспечив предварительную запись на посещение медицинской организации в целях иммунизации,
— организовать режим работы, исключающий скопление пациентов (в холлах, коридорах, кабинетах и т.д.),
— максимально ограничить контакты,
— не допускать массового скопления людей,
— организовать проведение осмотров через смотровые боксы, в случае установления признаков острых респираторных заболеваний организовать противоэпидемические мероприятия (изолирование больного, передача его под медицинское наблюдение с последующим лабораторным обследованием, проведение текущей и заключительной дезинфекции), и др.
-при подозрении у пациента новой коронавирусной инфекции COVID-19 обеспечить незамедлительный перевод в инфекционные стационары, стационары предназначенные для лечения больных COVID-19 и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.
Ограничения снимаются, правила постоянно меняются, поэтому следите за обновлениями. «Призыв» старается оперативно рассказывать вам о нововведениях. Ранее мы сообщали, что, несмотря на снижение суточного прироста числа инфицированных, число активных носителей COVID-19 выросло.
Елена Пляскина
Фото «Призыва»
Обсуждение