Роспотребнадзор рассказал об ограничениях в работе больниц

Перечень действующих запретов

  1. Коронавирусные "нельзя" все еще действуют в больницах

    Владимирская область бодро перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Массовая отмена запретов началась как раз в конце прошлой недели. Открылись залы кафе и ресторанов, гостиницы и базы отдыха, начали работать детские сады и учреждения дополнительного образования, разрешили даже культурно-просветительские мероприятия на открытом воздухе. Вроде бы жизнь начала возвращаться в прежнее русло, но нет. Коронавирус плотно заблокировал работу больниц. Накануне Роспотребнадзор опубликовал новое постановление главного санитарного врача региона. В нем собрали основные «нельзя» для пациентов и их родственников, а также еще раз объяснили, какие правила должны соблюдать сами больницы. «Призыв» решил не мучить вас документом на шести листах, приводим основные тезисы.

  2. Больницы, работающие с COVID-19, других пациентов не принимают

    Больницы, которые так спешно перепрофилировали под коронавирус, все еще не могут госпитализировать в свои стационары плановых пациентов. Т.е. если у вас была, скажем, назначена в одном из них неэкстренная операция, придется ждать. Сколько — никто не знает. Один из инфекционных госпиталей Владимира располагается в хирургическом корпусе ОКБ. Это означает, что все пациенты, которые рассчитывали на плановую госпитализацию и лечение именно там, останутся за бортом. А по всему региону более 10 таких инфекционных госпиталей. Ранее «Призыв» опубликовал открытое письмо читательницы о том, как это правило сказывается на больных. Почитать и обсудить его можно здесь.

    Фото «Призыва»

  3. Взрослых оставили без диспансеризации

    Еще один важный момент — запрет на плановую диспансеризацию населения «за исключением профилактических осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей — сирот и детей, пребывающих в стационарных организациях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью». При этом еще в начале июля Минздрав объявил о возобновлении диспансеризации в регионах, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Видимо, Владимирская область пока не входит в их число. За прошлый год обследование помогло впервые выявить 17 746 (!) заболеваний, пациенты смогли начать лечение. В этом году диспансеризацию должны были пройти 246 тысяч жителей региона.

    Фото: gmpr74.ru

  4. Посетителям вход вопрещен!

    Из-за ситуации с коронавирусом посещения в больницах запрещены. Но есть исключения. Допуск в стационар имеют лица, ухаживающие за тяжелыми и лежачими пациентами. Конечно, все по согласованию с лечащим врачом. Учитывая проблемы с кадрами, это понятно.

    Фото: dom-prestarelyh.ru

  5. Больницы должны организовать работу без очередей

    А теперь немного о требованиях, которые предъявляются к самим больницам. Должны соблюдаться основные правила: дезинфекция помещений, проветривание, обеззараживание воздуха, наличие у медперсонала индивидуальных средств защиты (естественно, маски должны носить, а не просто иметь), температурный контроль. Отдельно Роспотребнадзор выделил требования, которые позволят избегать скопления людей. Итак, учреждения должны:

    —  заблаговременно    информировать    население    о    времени    проведения прививок,   обеспечив   предварительную   запись   на  посещение   медицинской организации в целях иммунизации,

    —  организовать   режим   работы,   исключающий   скопление   пациентов   (в холлах, коридорах, кабинетах и т.д.),

    — максимально ограничить контакты,

    — не допускать массового скопления людей,

    — организовать   проведение   осмотров   через   смотровые   боксы,   в  случае установления   признаков   острых   респираторных   заболеваний   организовать противоэпидемические  мероприятия   (изолирование   больного,   передача  его под медицинское  наблюдение  с последующим лабораторным  обследованием, проведение текущей и заключительной дезинфекции), и др.

    -при подозрении  у пациента новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19 обеспечить     незамедлительный     перевод     в    инфекционные  стационары, стационары  предназначенные  для  лечения  больных  COVID-19  и  проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

    Ограничения снимаются, правила постоянно меняются, поэтому следите за обновлениями. «Призыв» старается оперативно рассказывать вам о нововведениях. Ранее мы сообщали, что, несмотря на снижение суточного прироста числа инфицированных, число активных носителей COVID-19 выросло.

    Елена Пляскина

    Фото «Призыва»

     
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