Роспотребнадзор рассказал об ограничениях в работе больниц

А теперь немного о требованиях, которые предъявляются к самим больницам. Должны соблюдаться основные правила: дезинфекция помещений, проветривание, обеззараживание воздуха, наличие у медперсонала индивидуальных средств защиты (естественно, маски должны носить, а не просто иметь), температурный контроль. Отдельно Роспотребнадзор выделил требования, которые позволят избегать скопления людей. Итак, учреждения должны:

— заблаговременно информировать население о времени проведения прививок, обеспечив предварительную запись на посещение медицинской организации в целях иммунизации,

— организовать режим работы, исключающий скопление пациентов (в холлах, коридорах, кабинетах и т.д.),

— максимально ограничить контакты,

— не допускать массового скопления людей,

— организовать проведение осмотров через смотровые боксы, в случае установления признаков острых респираторных заболеваний организовать противоэпидемические мероприятия (изолирование больного, передача его под медицинское наблюдение с последующим лабораторным обследованием, проведение текущей и заключительной дезинфекции), и др.

-при подозрении у пациента новой коронавирусной инфекции COVID-19 обеспечить незамедлительный перевод в инфекционные стационары, стационары предназначенные для лечения больных COVID-19 и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

Ограничения снимаются, правила постоянно меняются, поэтому следите за обновлениями. «Призыв» старается оперативно рассказывать вам о нововведениях. Ранее мы сообщали, что, несмотря на снижение суточного прироста числа инфицированных, число активных носителей COVID-19 выросло.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»