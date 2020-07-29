Родителей просят скинуться на рециркуляторы воздуха для школ

В одной из владимирских школ помимо традиционных ремонтных сборов начали спрашивать деньги и на обеззараживающую технику. Родителям предложили скинуться по 500 рублей на так называемые рециркуляторы воздуха. Эту технику должны были установить в каждый класс, чтобы она очищала воздух в кабинете во время уроков. В родительских чатах начались активные дискуссии по этому поводу. И, как обычно бывает, часть из них уже готова сдать деньги, остальные наотрез отказываются.

— В смысле, нам придётся покупать?! Эта обязанность лежит на школе, а не на родителях, вам не кажется? Сейчас и так многим семьям тяжело, кто-то работу потерял, у кого-то уменьшили зарплату до прожиточного минимума. Ещё и детей в школу собирать, – возмущаются родители.

Администрация данной школы на бюджетные средства уже закупила три рециркулятора: в актовый зал и столовую. Остальное оснащение хотели возложить на родительские плечи. В городской администрации на этот счет категоричны: такие сборы недопустимы.

— Глава администрации города Владимира А.С. Шохин дал указание официально сообщить директорам всех общеобразовательных учреждений города о недопустимости обязательного сбора средств с родителей учащихся на приобретение противоинфекционных приборов. В целях обеспечения здоровья и безопасности детей средства на приобретение тепловизоров и рециркуляторов для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях муниципальных образовательных учреждений выделяются из бюджета города Владимира, — говорится в официальном ответе управления образования родителям.

Чиновники планируют снабдить приборами кабинеты владимирских школ согласно новым требованиям Роспотребнадзора.

В областной департамент образования мэрия уже отправила письмо с просьбой о выделении средств на данную статью расходов. Тем более что учебный год, скорее всего, начнется традиционно. О возобновлении дистанционного обучения с 1 сентября в школах Владимирской области речь пока не идет. На днях глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объявил, что обучение начнется в привычном режиме и даже с традиционной праздничной линейкой.

Ранее «Призыв» рассказывал, что нужно, чтобы после коронавирусных «каникул» снова начать водить ребенка в детский сад.

Татьяна Данилова

Фото: vologda-news.net