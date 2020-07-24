Режим самоизоляции для пожилых владимирцев снова продлили

Режим самоизоляции для жителей Владимирской области старше 65 лет снова продлили. Теперь до 9 августа. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Таким образом, граждане старше 65 лет должны по-прежнему оставаться дома. Исключение составляют обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина или аптеки. Что касается работающих пенсионеров, то им будут продлены больничные листы.

Новый срок ограничений — до 9 августа.

Для оформления листка нетрудоспособности для работающих пенсионеров никуда идти не потребуется. Больничный, как и прежде, будет сформирован автоматически.

Между тем Владимирская область официально переходит ко второму этапу снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Ранее «Призыв» сообщал, что с сегодняшнего дня детским садам снова разрешили принимать детей в обычном режиме.

Ольга Ефремова

Фото: news.myseldon.com