Решение об открытии школ примут 20 августа 

Решение об открытии школ будет принято 20 августа, исходя из ситуации с коронавирусом. Об этом накануне заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время отчета перед депутатами Государственной Думы. По словам главы правительства, в целом власти готовятся к «нормальному» 1 сентября. Но все зависит от эпидобстановки в конкретном российском регионе.

— Мы будем принимать решение в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте федерации. За это отвечает руководитель субъекта федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складывается ситуация, но в целом могу сказать по докладам, которые я слышу, что мы готовимся к «нормальному» 1 сентября. 20 августа будет приниматься окончательное решение по каждому из регионов. Я очень надеюсь, что мы минимизируем вынужденное дистанционное обучение и нормально, по-человечески отправим своих детишек в школу, — отметил Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр уже заявлял, что Россия не собирается отказываться от очного обучения и компьютер никогда не заменит учителя и ученика. Образование на расстоянии может только дополнять возможности получения знаний.

Линейки во Владимирской области пройдут в особом формате.

Вопрос очного и дистанционного обучения прокомментировал накануне и глава Владимирской области. По словам Владимира Сипягина, все идет к тому, чтобы дети все-таки пришли в школы. Но окончательного решения пока нет. Все зависит от позиции Министерства просвещения. Что касается 1 сентября, то праздник, скорее всего, если и состоится, то в ограниченном режиме.

— Общешкольные линейки в такой обстановке проводить нельзя. Они будут проводиться в каждом классе отдельно. Мы со своей стороны, областная администрация, сделали все для того, чтобы дети могли учиться в безопасных условиях, — отметил Владимир Сипягин во время прямого эфира в социальных сетях. — Мы выделили на подготовку к новому учебному году 260 миллионов рублей, исходя из требований Роспотребнадзора, чтобы каждая школа была оснащена всеми средствами безопасности.

Прокомментировал губернатор и возможность открытия детских садов. По словам Владимира Сипягина, дошкольные учреждения образования смогут перейти к привычному режиму работы на третьем этапе снятия ограничений. При этом наш регион находится только на первом.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»