Реклама парикмахерской «Апельсин», размещенная в сообществе «Тайны Радужного» социальной сети «Вконтакте», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ИП «П…», редакции газеты «Доверие».

Владимирское УФАС России , рассмотрев жалобу гражданина, установило факт распространении рекламного объявления следующего содержания: «Дорогие мужчины! Успейте привести в порядок свою бороду и стрижку к празднику! Сертифицированный барбер высшей категории подберет неотразимый стиль бороды или подчеркнет мужественность качественной стрижкой!Успейте записаться………, Мы находимся: г. Радужный, 1 квартал, дом 58 (здание Золотые Ворота)»,содержащего признаки нарушения п. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе», поскольку распространение данной рекламы сопровождается изображением, демонстрирующим процесс потребления алкогольной продукции.

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 5 ФЗ «О рекламе» в рекламе не допускаются демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции. Из содержания данной нормы следует, что демонстрация потребления алкогольной продукции не допускается в рекламе любых товаров.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как распространение данной рекламы сопровождается изображением, демонстрирующим процесс потребления алкогольной продукции. что нарушает требования пунктом 3 части 5 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

Принято решение выдать предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.