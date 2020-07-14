Реклама ООО «Турцентр» признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Турцентр».

Владимирское УФАС России, рассмотрев жалобу организации, установило факт распространении распространения посредством электронной почты без согласия абонента рекламного объявления следующего содержания: «Уважаемые партнеры, Организаторы, Заказчики корпоративных мероприятий и конференций! Высылаю информацию, которая пригодиться вам, уже в ближайшее время, при выборе площадки проведения. Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких) P.S. ….по ссылке Вы можете скачать самую последнюю версию нашего объединенного каталога… Группа компаний ООО «Турцентр», Гостиничный комплекс «Пушкарская слобода», Парк-отель «Вознесенская слобода», Главный туристический комплекс «Суздаль» Менеджер отдела активных продаж…..» на электронный адрес support@zetnet.ru, принадлежащий ООО «ЗЭТНЕТ», содержащего признаки нарушения ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», поскольку распространение данной рекламы было совершено в отсутствие согласия абонента.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как распространение данной рекламы было совершено в отсутствие согласия абонента, что нарушает требования ч. 1 ст. 18 Федерального закона №38 –ФЗ «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.