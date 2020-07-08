Ребенок у окна: четыре гаджета, которые спасут жизнь   

Ежегодно в России из окон выпадает около 10 000 детей. Только вдумайтесь в эту чудовищную цифру. Сейчас стоит жара, окна отрыты настежь. И от рокового шага ребенка отделяет только москитная сетка, которая, как правило, и является, причиной трагедии. Буквально вчера «Призыв» сообщал сразу о нескольких случаях падения малышей во Владимирской области. Дети остались живы, но получили травмы. В зоне риска малыши до 6 лет. Владимирская мама двоих детей Мария Морозова рассказала о действенных способах защиты ребенка от падения.

Для начала каждому родителю стоит усвоить ряд простых правил, о которых нужно помнить и соблюдать всегда:

Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок. Это же, кстати, касается и домашних животных (собак и кошек).

Не используйте москитные сетки: дети опираются на них и выпадают наружу.

Никогда не оставляйте маленького ребенка без присмотра! Опасны не только окна.

Отодвиньте от окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

Открывайте окна только «на проветривание» и поставьте специальные запоры, которые исключат свободное открывание.

При соблюдении этих нехитрых требований ваш ребенок никогда не выпадет из окна. Давайте разберемся в приспособлениях, которыми можно заблокировать механизмы открывания на окнах.

Оконная ручка — на замок с ключом

Есть специальные ручки с замком, которые вы можете запирать в любом положении, а ключи убирать подальше от детей. Это удобно, потому что вы наверняка знаете, что без вашего ведома окно никак не откроется. Но и одновременно есть небольшие минусы. Например, если вы потеряете ключ, то никто, кроме специалистов, вам окно не откроет. Еще один минус — это то, что при любой перемене положения окна придется открывать и закрывать ключом ручку. С другой стороны это гарантия того, что ваш ребенок не упадет.

Стоимость ручек с ключом зависит от марки и страны производителя и составляет от 600 до 2000 рублей.

Фиксатор на окна

Вариантов их существует огромное множество. От обычной пластиковой палочки с разменами, в которые крепится металлический штырь окна, до специальных замочков и металлических пластин. Все они, по сути, выполняют одну и ту же функцию: фиксируют окно в нужном положении. Конечно, это поможет защитить ребенка, но так как дети очень любознательные, то скорее всего ваш ребенок быстро догадается, как открыть окно. Тогда от безопасности не останется и следа. Поэтому рекомендуем вам использовать фиксатор как дополнительную защиту.

Стоимость фиксаторов разнится от 250 рублей до 1000 рублей.

Детский замок на окна

Идеальны в плане защиты — детские замки. Они ставятся на раму окна внизу и свободно позволяют открывать и закрывать окно в откидном положении. Но в поворотном не дадут открыть окно даже на сантиметр. Для этого как раз и надо будет воспользоваться ключом. Это устройство дороже ручек, но оно окупает себя полностью.

Детский замок можно установить на любые пластиковые окна.

Стоимость детского замка для окон с установкой от 900 рублей до 3000 руб.

Ограничитель открывания для окна со стальным тросом

Еще более универсальная вещь — ограничитель открывания. Он подойдет не только для окон, но и дверей, ящиков и прочего. Он не дает открыть окно/дверь/ящик на большую длину, чем длина троса. С одной стороны окна на ограничителе стоит замок. И блокировку можно снять только с помощью ключа. Сам трос выдерживает нагрузку до 500 кг.

Стоимость ограничителя от 200 рублей до 1000 рублей.

Как видите, все просто и достаточно бюджетно. Остается ответить себе на главный вопрос. Почему, если в нашем мире все придумано для защиты маленьких детей от выпадения из окон многоэтажек, малыши продолжают калечиться и гибнуть? И этот вопрос адресован родителям…

Юлия Митина

Заглавное фото: bigl.ua