Расхитителя воинских складов наказали условно

«Фима, це ж казённая вещь!» Владимирский гарнизонный суд рассмотрел дело, по фабуле слегка напоминающее сюжет фильма «Ликвидация», только без бандитов и перестрелок. С военных складов увели комплектующие к стрелковому оружию и амуниции. Виновник хищения осужден к условному лишению свободы и вполне конкретному штрафу в 50 тысяч рублей, сообщило управление ФСБ РФ по Владимирской области.

С военных складов было украдено имущества на сумму более 900 тысяч рублей.

Комплектующие со складов «тиснул» бывший военнослужащий войсковой части № 30616-7. Сделал он это ещё в прошлом году. Как установило следствие, с целью перепродажи. Похитителя выявило УФСБ России по Западному военному округу. На основании переданных оттуда материалов СО СК России по Владимирскому гарнизону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 226 УК России. Недавно состоялся суд, и экс-военный получил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штраф. Приговор вступил в законную силу

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что двое подельников, один из которых был военнослужащим, срезали кабель с башенных кранов на строящейся высотке в районе Содышки областного центра.

Валерий Санин

Фото: warfiles.ru