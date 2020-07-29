Расчёты транспортного налога оказались несправедливыми

Новый порядок получения средств на ремонт дорог в городах и районах Владимирской области не оправдал себя. Одним муниципалитетам, у кого на территории зарегистрировано много автомобилей, достаётся солидная часть средств от дохода с транспортного налога, а другим совсем ничего. В итоге получается перекос – асфальтоукладчик работает только в крупных территориях. Речь идёт о законе, принятом Законодательным Собранием в прошлом году. Если до него областные власти выделяли субсидии городам и районам на ремонт дорог по своему усмотрению, то сейчас на места приходят до 50% от сборов транспортного налога. Расчеты оказались несовершенными. Это признали как в администрация области, так и в Заксобрании.

— Пострадали маленькие территории типа Меленковского и Селивановского районов. Сборы транспортного налога там маленькие, а дороги в отвратительном состоянии, — сообщил губернатор Владимир Сипягин.

В 2020 году в казну региона должно поступить 660 миллионов рублей с транспортного налога.

По факту пока собрано 90 миллионов рублей. Муниципалитеты уже получили свои доли в зависимости от планируемых сборов. Так, во Владимире зарегистрировано больше всего автомобилей, и соответственно налог будет собран в сумме 194 миллионов, в Коврове – 62 миллионов рублей. Города получили достаточно, чтобы отремонтировать дублёры магистральных дорог и внутриквартальные проезды.

Центральные направления обновляют за счёт федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». План по доходам от транспортного налога в Селивановском районе — 3,9, в Меленковском — 4,6 миллиона рублей. Даже на полную сумму можно капитально отремонтировать от силы один участок дороги. Изучив эти расчёты, депутат Михаил Максюков, который очень ратовал за этот закон, признал, что его надо менять. Получены рекомендации от муниципалитетов, их будут рассматривать, введут корректировки.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Законодательного Собрания приняли решение о снижении транспортного налога для маломерных судов и гидроциклов. Ставки уменьшатся в три раза.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»