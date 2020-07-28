Работодатель задолжал одинокой матери 450 тысяч рублей

Жительница Владимира Наталья Масленникова добилась через московский кассационный суд восстановления на работе. Женщина, которая является одинокой матерью и воспитывает 8-летнего сына, была незаконно уволена из крупной сетевой компании ещё в марте прошлого года. В феврале 2018-го она устроилась ведущим региональным менеджером по продажам. Фирма является владимирским отделением Нижегородского филиала крупного межрегионального концерна. В трудовом договоре Натальи были прописаны условия труда и заработная плата, которая составила 30 тысяч рублей в месяц.

— Мы, например, поставляли боксы для кафе и ресторанов суши. Я открывала филиал сама, консультировалась при этом с нижегородским начальством. Все вопросы по аренде, клиентской базе лежали на мне. У фирмы 22 филиала по России, в том числе и во Владимире, — рассказывает Наталья Масленникова.

Официальное трудоустройство у женщины было в Нижнем Новгороде, а рабочее место — во Владимире. В итоге она проработала всего год. Все это время в отделе кадров компании хранилось её рукописное заявление на увольнение с подписью, но без даты, которое её вынудили написать при устройстве на работу.

— Конфликт с директором у меня возник после того, как я начала спрашивать оплату амортизации моей машины, которую я использую в работе, развожу товар по клиентам. Потом он постоянно задерживал зарплату. А у меня малолетний ребенок, ипотека. На что-то надо было жить. Но после моих требований директор решил меня уволить одним днем. Он сам датировал моё заявление, — рассказывает Наталья.

Женщина добивалась справедливости через трудовую инспекцию, Фрунзенский районный суд, потом областной.

Но во Владимире ей ничем не могли помочь. В действиях работодателя не усматривали нарушений. Поэтому со своим юристом она обратилась с кассацией в столичный суд. Важно, что на суде работодатель признал факт того, что дату увольнения поставил сам лично.

— Одинокая молодая мать выиграла дело против крупной компании, из которой её незаконно уволили. Требование написать заявление на увольнение заранее является нарушением трудовых прав сотрудников. Когда работодателю стало выгодно её уволить, он сам нарисовал на бланке дату. Моя клиентка попыталась возразить начальству, что не согласна с увольнением, на это ей ответили, что и не нуждаются в её согласии, — говорит юрист Сергей Будыкин. — Мы долго боролись по этому делу и в итоге выиграли. История поучительна тем, что нельзя опускать руки и надо всегда добиваться восстановления своих прав.

После апелляционного рассмотрения московский суд признал приказ об увольнении Натальи незаконным и отменил его. Фемида потребовала восстановить женщину на работе с внесением соответствующей записи в трудовую книжку, а также выплатить ей положенную заработную плату за время вынужденного прогула. А это 450 тысяч рублей плюс компенсация морального вреда в размере 5000 рублей.

В итоге, решение суда есть, исполнительные листы имеются, но работодатель не спешит его исполнять. До рабочего места Наталью не допускают. При увольнении у неё изъяли ключи, рабочий телефон, заблокировали электронную почту. Сейчас Наталья в отпуске, но 10 августа она выходит на работу и продолжит фиксировать там своё присутствие с 9 утра до 6 вечера, пусть даже «под дверью». Тем временем за стеной уже работает новый менеджер, трудоустроенный на место бывшей сотрудницы. Женщина намерена и дальше бороться за свои права. С решением суда она обратится в нижегородскую трудовую инспекцию. Её начальник хочет, чтобы она ушла по собственному желанию. Но она ждет возмещения финансовых потерь: 450 тысяч рублей – деньги немалые.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове были одним днем уволены сразу 7 директоров культурных и образовательных учреждений. Но после резонанса СМИ и поддержки областных властей все сотрудники были восстановлены в своих должностях.

Татьяна Данилова

Фото и видео Натальи Масленниковой

Заглавное фото: zen.yandex.ru