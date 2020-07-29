Пётр Колтыпин: Волго-Вятский банк Сбербанка выдает каждый третий потребительский кредит на территории своей работы

По данным Волго-Вятского банка Сбербанка за первое полугодие 2020 года жители девяти регионов, входящих в область обслуживания территориального банка, оформили потребительских кредитов на общую сумму свыше 88,6 млрд рублей.

Таким образом, в первом полугодии 2020 года Волго-Вятский банк Сбербанка выдавал каждый третий потребительский кредит в регионах своей деятельности.

Наиболее популярными целями трат традиционно стали расходы на ремонт, покупку электроники, бытовой техники, мебели и автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребительского кредита вырос на 5% и составил 201,8 тысячи рублей.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Не смотря на непростую ситуацию в экономике в первой половине года, мы зафиксировали рост средней суммы кредита. В первую очередь рост связан с выбором клиентов в пользу более крупных, но при этом значительно более дешевых кредитных предложений. Отмечу, что совсем недавно Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Теперь в приложении можно ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам и легко рассчитать свой кредитный потенциал. Уверен, новые возможности помогут нашим клиентам еще удобнее и эффективнее планировать свое будущее».

Напомним, что в конце июня Сбербанк снизил процентные ставки на три кредитных продукта банка «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. Рассмотрение кредитной заявки займет всего несколько минут. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.

Фото: mybryansk.ru