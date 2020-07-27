Пётр Колтыпин: такой выгодной, как сейчас, ипотека в России еще не была

С начала года Волго-Вятский банк Сбербанка выдал более 37 000 жилищных кредитов на общую сумму более 61,5 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы выданных кредитов на первичное и вторичное жилье выросли на 8,9 %. Такая положительная динамика спроса на ипотечное кредитование во многом обусловлена запуском в апреле 2020 года ипотечной программы с господдержкой, а также снижением процентных ставок на кредитные продукты банка.

Средний чек ипотечного кредита в Волго-Вятском банке за первое полугодие составил 1,66 млн рублей. Кроме того, большинство заемщиков погашают ипотеку гораздо раньше плановой даты кредита, в среднем по территориальному банку фактический срок погашения составляет 4,6 года.

Напомним, что в июле Сбербанк дополнительно сократил процентную ставку на 0,5% годовых, а минимальный первоначальный взнос для зарплатных клиентов банка снижен c 15% до 10%. Для клиентов без подтверждения дохода минимальный взнос снижен c 50% до 30%.

Минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения готового и строящего жилья в ипотеку за исключением госпрограмм, военной ипотеки и загородной недвижимости.

Более подробно ознакомиться со всеми действующими программами ипотечного кредитования Сбербанка, оформить ипотеку со сниженной ставкой и минимальным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru. Это одна из самых крупных баз объектов недвижимости как новостроек, так и вторичного рынка, где есть все необходимое для выбора и покупки жилья.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Рынок кредитования оживает после повсеместной самоизоляции. Жизнь возвращается в привычное русло, спрос на товары и услуги растет. Для Сбербанка крайне важно поддержать клиентов в непростой период – решить их жилищные вопросы. Поэтому мы продолжаем снижать ставки по ипотеке. Можно смело заявить, что такой выгодной, как сейчас, ипотека в России еще не была. Сегодня мы можем говорить о кредитных ставках по ипотеке уже как в Европе – и даже дешевле. Например, ставка для семей с детьми при выборе квартиры в новостройке начинается от 0,7% годовых – для семей с детьми и с учетом скидки от застройщика. Но мы все равно продолжаем работать над улучшением качества предложения».

Видео-комментарий Петра Колтыпина на тему ипотечного кредитования

Отметим, что Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке теперь можно по ставке от 7,9% годовых.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых.

Фото: malaysia.news.yahoo.com