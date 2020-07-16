Пётр Колтыпин: Более 3 000 сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка стали участниками акции «Подари день медику»

Волго-Вятский банк Сбербанка подвел итоги благотворительной акции «Подари день медику», стартовавшей в канун Дня медицинского работника.

Сотрудники Волго-Вятского банка во всех девяти регионах его работы перечислили часть или весь дневной заработок в адрес больниц, врачи которых ежедневно рискуют своим здоровьем, спасая жизни людей в борьбе со смертельной угрозой — COVID-19.

За время проведения благотворительной акции собрано более 1,6 млн рублей. Собранные средства будут направлены в медицинские учреждения в регионах территориального банка на закупку санитайзеров и других средств индивидуальной защиты по запросу врачей и персонала больниц.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Главная цель нашей благотворительной акции — поддержка врачей и медицинского персонала больниц в их героической борьбе с пандемией. В акции «Подари день медику» приняли участие более 3 000 моих коллег — сотрудников Волго-Вятского банка, которые откликнулись на наш призыв и искренне поддержали медиков в своих регионах. Все собранные за время акции средства будут направлены на адресную поддержку больниц в части закупки санитайзеров для обработки рук и поверхностей, а также других средств индивидуальной защиты медицинских работников».

Фото: mybryansk.ru