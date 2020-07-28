Пять интересных идей для вечерней прогулки по городу

Улица Луначарского, она же Воскресенская и слобода Варварка до революции, в советское время чуть не стала еще одной туристической достопримечательностью. С нее открывается прекрасный вид на исторический центр города и древние валы. В 60-е годы, при планировании застройки деревянной Варварки многоквартирными домами, специально оставили свободной нечетную сторону Луначарки. Так что любуйтесь центральной частью города на здоровье!

А еще посидите в уютном сквере с фонтаном у здания городского УВД (ул. Луначарского, 1). Зайдите во двор соседнего дома № 3 и оцените его масштабы. А ведь здание было построено для женского епархиального училища! Узнайте из мемориальной доски на Госархиве, что здесь когда-то была Воскресенская церковь. Обратите внимание на дома № 18 и 18а, принадлежащие владимирским «королям капусты» Муравкиным. Загляните во дворы домов на этой улице и удивитесь, сколько неожиданного здесь можно обнаружить!