Пять интересных идей для вечерней прогулки по городу

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Отдыхайте приятно и с пользой
Представьте, лето, конец рабочего дня, ласковое вечернее солнышко манит прогуляться, а за окном надоедливый урбанистический пейзаж, потоки машин и кварталы одинаковых высоток. Куда податься уставшей душе в поисках покоя? Есть, есть еще места в нашем городе: тихие, уютные, наполненные историей и своим особым очарованием. Народный экскурсовод Татьяна Лысова рассказывает о своих любимых улочках, где можно легко расслабиться, отринуть суету будних дней и где открытия ждут буквально за каждым углом.
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Смотровая площадка на пол-улицы
Улица Луначарского, она же Воскресенская и слобода Варварка до революции, в советское время чуть не стала еще одной туристической достопримечательностью. С нее открывается прекрасный вид на исторический центр города и древние валы. В 60-е годы, при планировании застройки деревянной Варварки многоквартирными домами, специально оставили свободной нечетную сторону Луначарки. Так что любуйтесь центральной частью города на здоровье!
А еще посидите в уютном сквере с фонтаном у здания городского УВД (ул. Луначарского, 1). Зайдите во двор соседнего дома № 3 и оцените его масштабы. А ведь здание было построено для женского епархиального училища! Узнайте из мемориальной доски на Госархиве, что здесь когда-то была Воскресенская церковь. Обратите внимание на дома № 18 и 18а, принадлежащие владимирским «королям капусты» Муравкиным. Загляните во дворы домов на этой улице и удивитесь, сколько неожиданного здесь можно обнаружить!
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Неогрек на Подбельского
Большая Московская улица у нас, конечно, величественная, ухоженная, парадная, но, по мне, очень шумная. Если вы такого же мнения, что и я, сверните с нее по улице Музейной и пройдите до Троицкой церкви. Осмотрев ее, прогуляйтесь по улице Подбельского, бывшей Троицкой. Полюбуйтесь зданиями управления образования, где раньше было Васильевское училище, и Главпочтамтом – бывший пансион при мужской гимназии.
На тихой и уютной улочке, оказывается, много памятников архитектуры и истории. Они помечены информационными табличками и мемориальными досками. Раз за разом вы потихоньку найдете их все. Но в первую очередь обратите внимание на очаровательный дом № 17. Его построил для себя губернский архитектор Петр Беген в редком и интересном для провинции стиле неогрек.
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Диктор Левитан и Пушкин
Да-да, в городе все-таки есть памятник Пушкину. И стоит он не в парке своего имени, а на улице имени «голоса Победы» — диктора Левитана, во дворе здания медицинского колледжа. Когда-то здесь располагалось профессионально-техническое училище № 15 художественно-строительного профиля, выпускник которого Владимир Далецкий и создал великолепную скульптуру солнца русской поэзии.
С этой улицы открываются прекрасные виды на заклязьминские дали. А индивидуальную застройку соседних улиц Доватора, Социалистической, Сущевской, Левино Поле можно рассматривать часами. Свернув с Диктора Левитана между общежитием и ЖК «Династия», попадешь на дорогу, которая через пять минут выведет тебя на Нижнюю Дуброву. Пожалуй, это самый короткий путь в юго-западный район с проспекта Ленина. А если спуститься по Диктора Левитана до железной дороги и перейти ее, обнаружишь живописный прудик с уточками.
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Что скрывает военный городок
Казалось бы, что может быть интересного в районе, застроенном вроде бы одними хрущевками? Но не торопитесь с выводами. Прогуляйтесь по Перекопскому военному городку и обратите внимание на весьма оригинальные 3-этажные дома из красного кирпича. Это бывшие казармы 10-го Малороссийского гренадерского полка, построенные аж в 1914 году. Сейчас здесь жилые квартиры.
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 (Перекопский военный городок, 37) разместилась в бывшем лазарете этого полка. А на территории ООО «КЭЧ» (Красноармейская, 36) сохранилась полковая церковь, правда, в очень измененном виде. В советское время в ней были мастерские, но сейчас здание отдали Владимирской епархии и там уже проводятся службы.
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Спуск к Клязьме
А если душа после работы просится на реку, то тогда вам на Рабочий спуск. Да-да, перпендикулярная Большой Нижегородской улочка ведет прямиком на берег Клязьмы. Пройдя под мрачным Черным мостом и двумя светлыми, у самого последнего дома Рабочего спуска сверните в кусты и по тайной, но весьма протоптанной дорожке очутитесь неожиданно в дикой природе. А река будет нести свои воды прямо у ваших ног. Красота-то какая! Ляпота!
Подготовила Татьяна Лысова
Фото группы «Экскурсии от местных для местных город Владимир» в «ВКонтакте»
На заглавном фото — один из «арт-объектов» Левина Поля
Обсуждение 1
захотелось побродить по городу — хорошо что уже можно