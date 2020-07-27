Пьяный водитель «ВАЗа» протаранил столб у «Золотого кольца»

Вазовская «семёрка» влетела в столб этой ночью во Владимире, на улице Чайковского, около гостиницы «Золотое кольцо». По предварительной информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, 34-летний мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии и не справился с управлением автомобилем. Столб опоры электропередач накренился после удара. По свидетельствам очевидцев, на место ДТП выезжала аварийная бригада электриков.

Авария произошла около часа ночи 27 июля. На дороге было сухо и светили фонари. Никакие дорожные и погодные условия не ухудшили обстановку на проезжей части.

В результате ДТП чудом никто не пострадал. Даже водитель отделался парой царапин. Но вот машина восстановлению не подлежит.

Инспекторы ГИБДД оформили автомобилиста за вождение в пьяном виде. Кроме того, у него нет водительских прав.

Ранее «Призыв» сообщал, что на границе Владимирской и Московской областей в результате ДТП рассыпались арбузы.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов|Владимир«