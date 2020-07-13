Пьяный таксист устроил ДТП на въезде во Владимир

Пьяный водитель за рулем брендированного автомобиля такси устроил ДТП. Инцидент произошел накануне вечером на въезде во Владимир со стороны Москвы. Мистически выглядит время аварии: 20 часов 20 минут 2020 года. Машина нарушителя вылетела на встречную полосу, столкнулась с автобусом и легковушкой. После этого злоключения не закончились. Такси въехало на разделительный барьер и перевернулось. Последствия аварии попали в социальные сети.
— Вчера водитель «Renault LOGAN» 1984 года рождения, находясь в состоянии опьянения, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Honda CR-V» и автобусом «Волгабас». После этого автомобиль «Renault» совершил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки, и опрокинулся, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По официальным данным, пострадал в аварии только водитель «Renault LOGAN». Да и тот скорее отделался испугом. Несмотря на кульбит его авто, мужчина получил легкие травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.
Еще одно крупное ДТП произошло 11 июля в Ковровском районе на 12-м км автодороги Сенинские Дворики — Ковров — Шуя.
По предварительным данным, водитель «Mitsubishi» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Renault». В результате аварии погиб 39-летний пассажир японской легковушки. Он скончался на месте аварии. Еще четыре человека, в том числе оба водителя, пострадали. Все они госпитализированы.
Ранее «Призыв» сообщал, что лишённый прав мотоциклист насмерть сбил пешехода.
Полина Тарбеева
Фото и видео группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»в «ВКонтакте»
Обсуждение 6
Как пьяный таксист был допущен за руль? ведь проверки медицинские утром существуют
Пьяный таксист — это уже совсем вне рамок
да, вот и вызывай такси после всего этого!
Слава Богу, что все живы
Во время смены видимо спасался пивком от жары, а в машине расплющило ещё больше.
Страшно, ведь кто знает когда сам едешь по правилам, а кто рядом с тобой проедет пьянущий и все …
когда уже сажать начнут за пьянку за рулем????