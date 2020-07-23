Путешествие в Медвежий Угол. Едем к северным окраинам Юрьева Ополья

Пандемическое лето 2020 года уже давно поставило крест на перспективах заграничного путешествия, но это не повод сидеть дома. В нашей родной Владимирской области столько интересных и при этом малоизвестных мест, объехать которые одного лета точно не хватит. В этот раз мы решили немного отойти от привычного формата «Точки на карте» и приглашаем вас в самый настоящий тур по северным окраинам Владимирской области. Будем любоваться живописными просторами Юрьева Ополья!

Вместе с народным гидом Валентинычем мы посетим древний город Мстиславль, который давно исчез с карты региона, но от него остались огромные рукотворные валы, возведённые в начале XII века. Заглянем в старинное село Подолец, чтобы увидеть чудесный храм Троицы Живоначальной, построенный боярами Милославскими в стиле московского узорочья. Попытаемся раскрыть тайны курганного могильника Круглый Куст. Захоронения здесь датируются аж X веком. При этом могил вы здесь не увидите, только курганы. Это самый древний способ погребения, который был свойственен многим народам, в том числе и славянам. Интересно? Тогда смотрите видео и, если понравится, отправляйтесь по нашим следам. Точно не пожалеете!

Древний Мстиславль. Мистика исчезнувшего города

Первая остановка — село Городище Юрьев-Польского районе. Именно здесь предположительно в середине XII века был основан древнерусский город Мстиславль. Сегодня от него остались лишь огромные рукотворные валы высотой больше 6 метров.

Их строили по «киевскому типу», то есть по самой прогрессивной технологии того времени. Внутри вала – деревянная опалубка, обожженная в огне. Это защищало конструкцию от гниения. На вершине сооружения были установлены крепкие деревянные стены, оберегавшие горожан от незваных гостей. Сегодня укрепления, конечно, не сохранились.

Интересно, что основание этого населенного пункта как раз и связывают с одной из кровопролитных междоусобных войн того времени. По некоторым летописным данным, город заложил князь Мстислав Владимирович, сын Владимира Всеволодовича Переяславского. Этот человек больше известен нам как Владимир Мономах (да-да, основатель нашего родного Владимира). Мономах вел затяжную и сложную войну с Олегом Святославовичем Черниговским.

Однако по факту военными действиями руководил его сын Мстислав. Ему-то и потребовался хорошо укрепленный город-крепость в самом сердце Юрьева Ополья.

В 1238 году Мстиславль был сожжен ордами хана Батыя, затем восстановлен и просуществовал примерно до XVI века. Сейчас на месте древнерусского города – село Городище, название которого вполне связывается с существованием здесь некогда поселения-крепости.

Самая высокая точка села — полуразрушенная колокольня 1804 года постройки. Это все, что осталось от некогда большого и величественного храма Воскресения Господня.

Храм был разрушен, теперь на его месте проходит сельская дорога. Колокольня пребывает в плачевном состоянии: крыши у нее нет, стены местами покрыты растительностью и разрисованы вандалами.

Что-то печальное и мистическое есть в этом странном сельском пейзаже. Получается, что мощные средневековые укрепления, чудом дошедшие до наших дней, в прогрессивном XXI веке не защитили русскую старину от разрушения и запущенности.

И даже наполненные водой глубокие рвы древнерусского города давно заросли ряской. Какая-то грустная символика есть в этом пейзаже. И все же он прекрасен. Кстати, в Мстиславле не проводилось серьезных археологических раскопок. А значит, эта земля еще хранит много тайн…

Подолец: проклятие бояр Милославских и чудесный родник

Село Подолец встречает нас толпой детворы, для которой прибытие людей с камерами — событие почти межгалактического масштаба. И тут в небо поднимается квадрокоптер. С этого момента сердца малышни навеки принадлежат нашему оператору Дмитрию Кирееву. Ребятня следует за ним по пятам. Здесь, в 110 километрах от Владимира, к нашей группе вдруг подходит молодой человек и говорит, что смотрит каждый выпуск «Точки на карте» и горд, что сегодня мы приехали в его родное село. А уж нам-то как приятно!

Подолец – древнее поселение Юрьева Ополья. По данным археологии, люди здесь живут с XI века. На этом месте даже находили остатки снаряжения всадника, что свидетельствует о том, что некогда село было владетельным, то есть принадлежало знатному боярину, вероятно, воину. В селе есть родник, который верующие считают чудодейственным. На него со всей округи приезжают женщины просить благословения на дело материнства.

Но главная достопримечательность Подольца – это храм Троицы Живоначальной, построенный знатными боярами Милославскими в 1659 году.

Как известно, Милославские имели близкое родство с правящей династией Романовых. Первая супруга царя Алексея Михайловича Мария Ильинична принадлежала к этой влиятельной фамилии. В приделе Марии Египетской старинного храма и сегодня сохранилась династическая усыпальница Милославских. Захоронения относятся как раз к XVII столетию.

С родом Милославских связана совершенно жуткая история эпохи Петра Великого. В 1697 году расследовали очередной заговор простив царя. Глава заговорщиков — полковник Иван Елисеевич Циклер на допросе под пытками признался, что на покушение его подтолкнула дружба с родом Милославских, которые не первый раз строили козни против правителя. Месть Петра была страшной. Он велел выкопать из могилы тело циклеровского «сообщника» Ивана Михайловича Милославского, который к тому времени уже давно скончался. Останки перевезли в Преображенское и поместили под плахой. В момент казни, которую назначили на 4 марта 1697 года, кровь полковника и его подельников лилась на кости представителя древнего рода Милославских, столь ненавидимых Петром Великим.

Сегодня о Милославских в селе Подолец напоминает этот великолепный храм, построенный в характерном для того времени стиле московского узорочья: резные каменные наличники, ажурные маковки куполов, многодетальная архитектора, цветная роспись на фасаде, арки придают ему вид сказочного терема. Кстати, во Владимире в этом же стиле возведена старообрядческая Богородице-Успенская церковь. Обязательно сравните. О ней мы делали отдельный выпуск.

Сегодня это церковь, которой присвоен статус памятника федерального значения, — настоящее украшение Юрьева Ополья. Когда-то вокруг храма было кладбище, но оно, к сожалению, утрачено. Зато устоял под напором времени древний курганный могильник Круглый Куст. Он находится недалеко от поселения. И это следующий пункт нашего путешествия.

Могильные воры и курган Круглый Куст

Примерно в версте от Подольца раскинулось уникальное курганное средневековое кладбище, которое носит образное название Круглый Куст. Почему так? Нетрудно догадаться, посмотрев на это фото.

Захоронение уникальное, так как на Ополье подобных курганов сохранилось всего несколько. Значительная часть курганов была уничтожена в XIX столетии при участии графа Уварова, дореволюционного исследователя-археолога. Да, он сделал много находок, которые описал в своих многочисленных трудах, однако в то время археология находилась в зачаточном состоянии, поэтому есть мнение, что научная деятельность графа нанесла существенный урон русской древности. Но в этом его обвинять, конечно, нельзя.

Курганные захоронения в Красном Кусте относятся примерно к X столетию. Суть в том, что человека погребали не в яме (могиле), а под насыпью, под курганом. Делали это обычно за пределами поселения, на возвышенности. Древняя традиция погребения в подкурганных насыпях существовала у многих народов мира. И славяне здесь не исключение.

На Красном Кусте вы не встретите каких-то огромных холмов, тех, что неизбежно всплывают в нашем воображении, когда мы слышим слово «курган». В действительности же это скромные холмики разных размеров. Чем больше возвышение, тем, вероятно, статуснее человек мог быть в нем похоронен. В больших курганах могла быть размещена и целая семья. Вообще, кладбище выглядит как бугристая лесная местность. Не зная, никогда не догадаешься, что идешь по захоронениям.

К сожалению, Круглый Куст часто посещают могильные воры, которые ищут древние артефакты и ценности. Об этом свидетельствуют многочисленны грабительские ямы, оставшиеся после черных копателей. Бывали ли здесь настоящие археологи? Очень сомнительно… В любом случае, место очень интересное. Стоит побывать.

Скомово: танковый конструктор и «отец» павлопосадского платка

И, конечно, проезжая вдоль границы с Ивановской областью, мы не могли не заехать к соседям и завернули в Скомово, на малую родину легендарного конструктора Леонида Николаевича Карцева.

Этот человек создал знаменитый средний танк Т-62. Машина была принята на вооружение в 1961 году. Участвовала в более чем 20 вооруженных конфликтах по всему миру, поставлялась в разные страны. Всего Советский Союз выпустил около 20 000 экземпляров.

В центре села Скомово потомки Карцева установили памятник знаменитому танку. А прямо за ним расположен храм, где крестили Леонида Николаевича. Территория мемориала чистая и ухоженная. Видно, что жители села помнят и чтут своего знаменитого земляка.

Интересно, что село Скомово прославил не только танковый конструктор. Здесь родился первый директор Московского производственного платочного объединения (г. Павловский Посад) Михаил Якимов. То есть можно смело сказать, что Скомово – это еще некоторым образом родина павловопосадского платка.

Вот такое у нас получилось необычное и насыщенное путешествие в так называемый Медвежий Угол. Название это, конечно, неофициальное, народное, местное. Но тем и приятнее, ведь и маршрут наш тоже неофициальный. Повторить его может каждый. С собой нужно прихватить перекус (магазины тут на вес золота), хорошее настроение, фотоаппарат и желание изучать свою малую родину. Путешествовать рекомендуем на машине. Общее расстояние (из Владимира и обратно) – около 220 километров. Затраченное время – 6 часов. Чем вам не тур выходного дня по бескрайним просторам древнего Юрьева Ополья?

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»