Проливные дожди выдержали не все ливневки Владимира

Мэрия Владимира проверила ситуацию с городскими ливневками после обрушившихся на регион проливных дождей. И хотя ливневая канализация в целом со своей задачей справилась, улицы областного центра не превратились в реки с утонувшими машинами, локальные подтопления в ряде микрорайонов все же наблюдались. Жители, в частности, пожаловались на подтопление подходов к надземным переходам на федеральной трассе М-7.

Подтопленный участок — это зона ответственности федеральных дорожных служб, пояснили в мэрии. Однако глава администрации Андрей Шохин отметил, что обычные жители не обязаны разбираться в ведомственной принадлежности ливневок. Поэтому, специалистам «Владимирводоканала» поручено незамедлительно выехать на место и откачать воду, а затем связаться с коллегами из Упрдора, чтобы решить проблему системно.

На балансе «Владимирводоканала» находится около 150 км сетей ливневой канализации.

Отдельная претензия городских властей к управляющим организациям многоквартирных домов, которые отвечают за неисправность водоотведения на придомовых территориях. Добросовестно к своей работе относятся не все. Пока одни управляющие компании стараются найти варианты решений, например, монтируют относительно недорогие лоточные ливневки, другие занимаются отговорками и отписками.

Горожанам напоминают, что жалобы на состояние систем водоотведения на дворовых территориях многоквартирных жилых домов или муниципальных дорожных участках можно направить на специально созданный интернет-портал «Владимир — это мы» или в городской отдел по обращениям граждан (ул. Горького, д. 40, 2-й этаж, e-mail: citizens@vladimir-city.ru, телефон 35-33-33).

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что жители улицы Лакина смогли добиться строительства ливневки. Работы по обустройству водостока уже начались, их обещают закончить к 1 августа.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru