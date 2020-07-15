Прокуратура объяснила массовую гибель рыбы дефицитом кислорода

Специалисты дали заключение об инциденте на озере Рукавское

Природоохранная прокуратура установила причину ЧП на озере Рукавское под Владимиром. Специалисты считают, что массовая гибель рыбы связана с нехваткой кислорода. Его показатели в воде, отобранной на пробы, были в три раза меньше допустимых значений. Это и могло спровоцировать летний замор, считают эксперты.

Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с областным департаментом природопользования была проведена проверка. В день, когда погибла рыба, был организован отбор пробы воды. Было установлено, что содержание кислорода — 2,08 миллиграмма на литр. При этом 6 — это нижняя граница, — пояснила «Призыву» помощник областного природоохранного прокурора Татьяна Логинова. — При этом забор воды проводился ближе к вечеру. А минимальное содержание кислорода в воде — в утренние часы.

Замор произошёл утром, когда содержание кислорода было ещё ниже, чем при отборе проб.

Озеро Рукавское — довольно мелкое, считает Татьяна Логинова. В жару оно хорошо прогревается. Водоём богат растительностью. В тёплую погоду она начинает усиленно гнить. Ночью растения, которые активно развиваются в воде, активно потребляют кислород. Поэтому в предрассветные часы его содержание в воде минимальное.

Инцидент произошел на озере Рукавское

Массовая гибель рыбы действительно была зафиксирована на следующий день после аномальной жары. 8 июля днем воздух прогрелся во Владимире до плюс 35 градусов. А 9-го жители деревни Рукав сообщили о мёртвой рыбе, всплывшей на поверхность водоема. При этом специалисты исключили возможность вредных стоков в озеро со стороны предприятий, расположенных неподалёку.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области зафиксировано небывалое нашествие стрекоз.

Полина Тарбеева

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