Прокуратура объяснила массовую гибель рыбы дефицитом кислорода

Природоохранная прокуратура установила причину ЧП на озере Рукавское под Владимиром. Специалисты считают, что массовая гибель рыбы связана с нехваткой кислорода. Его показатели в воде, отобранной на пробы, были в три раза меньше допустимых значений. Это и могло спровоцировать летний замор, считают эксперты.

— Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с областным департаментом природопользования была проведена проверка. В день, когда погибла рыба, был организован отбор пробы воды. Было установлено, что содержание кислорода — 2,08 миллиграмма на литр. При этом 6 — это нижняя граница, — пояснила «Призыву» помощник областного природоохранного прокурора Татьяна Логинова. — При этом забор воды проводился ближе к вечеру. А минимальное содержание кислорода в воде — в утренние часы.

Замор произошёл утром, когда содержание кислорода было ещё ниже, чем при отборе проб.

Озеро Рукавское — довольно мелкое, считает Татьяна Логинова. В жару оно хорошо прогревается. Водоём богат растительностью. В тёплую погоду она начинает усиленно гнить. Ночью растения, которые активно развиваются в воде, активно потребляют кислород. Поэтому в предрассветные часы его содержание в воде минимальное.

Массовая гибель рыбы действительно была зафиксирована на следующий день после аномальной жары. 8 июля днем воздух прогрелся во Владимире до плюс 35 градусов. А 9-го жители деревни Рукав сообщили о мёртвой рыбе, всплывшей на поверхность водоема. При этом специалисты исключили возможность вредных стоков в озеро со стороны предприятий, расположенных неподалёку.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области зафиксировано небывалое нашествие стрекоз.

Полина Тарбеева

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