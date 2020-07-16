Прокуратура нашла почти 300 нарушений при реализации нацпроектов

Реализация национальных проектов проходит во Владимирской области с нарушениями. Таковы результаты проведенной прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, в первом полугодии 2020 года выявлено 288 нарушений. Они зафиксированы при реализации таких нацпроектов, как «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Международная кооперация и экспорт».

Например, в подведомственных департаменту предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области учреждениях выявлены факты необоснованного отказа заявителям в предоставлении лизинговых услуг, а также недостатки нормативно-правового регулирования микрозаймов предпринимателям. В рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» установлено, что по состоянию на 28 мая в области не введены в эксплуатацию 5 ФАПов и амбулатория. Также облздравом было допущено проведение строительных работ без соответствующего разрешения на особо охраняемой территории нацпарка «Мещера».

Нарушения выявлены и в уже построенных ФАПах, где главные врачи больниц, в которые входили эти пункты, самоустранились от решения вопроса по обеспечению их деятельности.

При реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» установлено, что департаментом здравоохранения области не принято должных мер к своевременному и полному освоению денежных средств. По состоянию на 4 июня было заключено 9 контрактов на сумму около 77,5 млн рублей, что составляет 53,69 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Проверка показала, что приобретенный областным клиническим онкологическим диспансером в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ангиографический аппарат фактически не используется, помощь пациентам не оказывается. Подобные факты простоя оборудования выявлены в Центральной городской больнице Коврова.

При реализации нацпроекта «Образование» зафиксирован факт нарушения сроков строительства школы в Камешково, на которое в этом году предусмотрено выделение 438 млн рублей. Имеются также случаи поставки в учебные учреждения оборудования, не предусмотренного контрактом и по завышенной стоимости. Здесь отметился Ковровский район.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» выявлены нарушения при введении в эксплуатацию во Владимире многоквартирных жилых домов в отсутствие инфраструктуры. В Гороховецком районе жителям аварийных домов не возместили средства, потраченные на капитальный ремонт. Не было получено согласие собственников на предоставление жилья взамен непригодному. В Лакинске на собственников аварийного дома незаконно возложили обязанность провести оценку недвижимого имущества.

По нацпроекту «Экология» во Владимире зафиксирован факт ненадлежащего проведения конкурса на право устроить рекультивацию на свалках твердых коммунальных отходов.

По итогам проверки принесен один протест, направлено в суд 14 исков, внесено 91 представление, по результатам их рассмотрения 49 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено 32 дела об административных правонарушениях (32 лица наказано в административном порядке), объявлено 5 предостережений, по результатам прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура проверяет жалобу пенсионерки-инвалида на невыносимые жилищные условия.

Ольга Ефремова

Фото: nikatv.ru