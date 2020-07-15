Программу газификации области согласовывают при наличии долгов

Программу развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021 — 2025 годы подпишут осенью. Проект готов и, возможно, будет расширен. В январе «Белый дом» направил свои предложения по включению туда новых объектов, сообщила пресс-служба администрации области. Но есть одно «но» — долги. На 1 июня 2020 года просроченная дебиторская задолженность потребителей природного газа Владимирской области превысила 3,2 млрд рублей. Большая часть этой суммы — долг теплоснабжающих организаций (ТСО) региона, который достиг 2 млрд 657 млн рублей, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

Долги за «голубое топливо» в новейшей истории региона всегда были и, по-видимому, будут ещё долгое время. Несмотря на это, газификация Владимирской области ведётся, другое дело, что темпы её в более благоприятных условиях могли быть выше. Но во взаимоотношениях с газовой корпорацией существенную роль играет даже не наличие финансовых хомутов, а то, насколько регион стремится гасить долги. Важна тенденция. Владимирская область своё радение проявляет. Недавно на уровне губернатора проведено совещание по урегулированию долгов, а вчера — видеоконференция с руководством ПАО «Газпром».

Наиболее крупные долги перед газовиками накопились в Вязниковском и Александровском районах.

Долги Владимирской области за потреблённый газ стали одной из основных тем конференции. Регион работает над этой проблемой, заверил губернатор Владимир Сипягин. Речь идёт о выделении средств муниципалитетам для расплаты за «голубое топливо». В 2019 году из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 93,1 млн рублей на погашение задолженности за газ пяти муниципальным предприятиям города Коврова, посёлка Ставрово, Собинского и Камешковского районов. Этот вариант погашения задолженности рассматривается и в текущем году.

Зам. председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов сообщил, что у компании значительные планы по газификации Владимирской области. Ряд проектов, например, в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах уже находятся в стадии завершения. В следующем году планируется начать строительство двух газопроводов в Александровском и Селивановском районах.

Уровень газификации области по состоянию на 1 января 2020 года достиг 82,13 % (по ЦФО — 80 %).

Губернатор проинформировал о мерах, предпринимаемых администрацией области для выполнения обязательств по подготовке потребителей к принятию газа, сообщила пресс-служба «Белого дома». С февраля 2019 года выделяются субсидии на софинансирование проектирования и строительства газовых сетей. А с декабря 2017-го в регионе действует Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на подготовку внутридомового газового оборудования к приёму газа.

Андрей Батраков

Фото «Призыва» и пресс-службы администрации области