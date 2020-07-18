Принцу датскому обещали в приданое Суздаль

Суздаль с округой 380 лет назад мог стать маленькой Данией! Древний город хотели выделить сыну датского короля Вальдемару Кристиану. Принца прочили в женихи для старшей дочери первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. В начале 1640-х гг. женихов, равных по статусу царевне Ирине, на Руси не было. Потенциального супруга искали за границей. Сын датского короля Кристиана IV Вальдемар Кристиан показался достойным кандидатом.

Будущему зятю царь намеревался выделить особый удел с центром в Суздале вместе со всем Суздальским уездом. В 1643 году русская и датская стороны дали предварительное согласие на бракосочетание принца и царевны, и было решено, что Вальдемар Датский лично прибудет в Москву. Суздаль получил шанс стать центром отдельного княжества с датским принцем из древней Ольденбургской династии в качестве правителя.

Международный брак

Браки представителей правящей династии с иностранными принцами и даже монархами на Руси практиковались давно. Так, еще в XI столетии Ярослав Мудрый выдал своих дочерей за польского, норвежского и французского королей. В 1602 году принц Иоганн Датский, брат Кристиана IV, приехал в Москву для женитьбы на царевне Ксении Годуновой, любимой дочери царя Бориса Годунова, причем королевич дал согласие на то, чтобы стать русским удельным князем. Однако накануне свадьбы принц Иоганн, который произвел прекрасное впечатление на Годуновых и их окружение, скоропостижно скончался.

Неудивительно, что семья нового царя Михаила Федоровича из «молодой», только что получившей русский трон царской династии, решила пойти проторенным путем. И остановилась на той же династии Ольденбургов. Её родоначальником считается граф Ольденбурга Эгильмар I — современник великого князя Киевского Владимира Всеволодовича Мономаха и, кстати, прямой предок всех российских императоров от Петра III до Николая II.

Так как в Западной Европе династия Романовых в первой половине XVII столетия котировалась невысоко, выбор принца Вальдемара обусловливался еще и тем, что он был младшим сыном короля и не имел шансов унаследовать датский престол. Поэтому обещанный ему богатый удел с центром в Суздале, в которой также предполагали включить Ростов Великой вместе с быстро растущим Ярославлем, видимо, оказался соблазнительным для королевича. Да и перспектива союза Московского царства и Датского королевства вполне отвечала политическим выгодам обеих государств.

Жених в осаде

В начале 1644 года принц Вальдемар Кристиан Датский приехал в Москву, где его приняли с большим почетом. Царь Михаил Федорович лично встретил будущего зятя, щедро одарил его и обласкал. Однако уже почти сговоренная свадьба неожиданно расстроилась из-за того, что жених-лютеранин вдруг категорически отказался переходить в православие, хотя ранее в Дании московским послом это было предварительно оговорено. Между тем для Романовых православие жениха их старшей дочери являлось обязательным.

Нашла коса на камень. В составе свиты принца в Москве то ли случайно, то ли специально оказался фанатично настроенный лютеранский пастор (историки предполагают, что это был агент шведского короля, которого пугал союз России и Дании). Пастор всячески настраивал принца не переходить в православие, пугая карами небесными. И Вальдемар пошел у него на поводу.

Он отказывался принимать православную веру — царь настаивал. Мнения царевны, которой тогда исполнилось 17 лет, спрашивать никто и не думал. Дом в Кремле, в котором разместили принца со свитой, стали охранять так тщательно, что датчане оказались там фактически на положении узников, хотя всем необходимым их снабжали в изобилии. В общей сложности это «московское сидение» датского принца продлилось около полутора лет.

9 мая 1644 года доведенные до крайности иноземцы прошли на прорыв, напав на караул из стрельцов. Принц лично бился со шпагой в руке и даже заколол одного из часовых, еще шесть стрельцов были ранены. Но в итоге датчан уже у Тверских ворот обезоружили и вернули обратно. Лишь вскоре после смерти царя Михаила Федоровича в 1645 году его сын и преемник царь Алексей Михайлович разрешил несостоявшемуся жениху своей старшей сестры и его свите вернуться в Данию. В августе того же года принц навсегда покинул Россию.

Крёстная мать Петра I

Если немного пофантазировать, то можно предположить, что Суздаль, а возможно, и Ростов с Ярославлем вполне могли бы за полвека с лишним до царствования Петра Великого получить европейские обычаи, одежду и даже архитектуру. И, глядишь, у нас появилась бы своя маленькая «заграница», где потомки датчан — земляков суздальского удельного князя и коренного населения жили бы богато и счастливо. Однако конфессиональные споры ни к чему хорошему не привели.

Царевна Ирина Михайловна так и не вышла замуж. В 1672 году она стала крестной матерью своего знаменитого племянника Петра Великого и скончалась в 1679-м, немного не дожив до своего 52-летия.

Так и не ставший царским зятем и удельным князем Суздальским принц Вальдемар Кристиан в 1655 году поступил в армию шведского короля Карла X Густава и погиб в феврале 1656-го в битве с поляками под Люблином на территории Польши в возрасте 33 лет.

А русские цари все-таки породнились с датскими королями. Только случилось это в 1866 году. Тогда цесаревич Александр Александрович (будущий император Александр III) вступил в брак с принцессой Дагмарой Датской, дочерью короля Дании Кристиана IX, принявшей православие с именем Марии Федоровны. В 1913 году их сын и потомок датских королей по мужской и по женской линии Николай II побывал в Суздале, который почти тремя веками ранее мог, но не стал столицей удельного княжества принца датского.

Николай Фролов

Заглавное фото: school-tours.ru