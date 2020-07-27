Предупреждающие надписи для пешеходов появились во Владимире

У пешеходных переходов Владимира стали появляться предупреждающие надписи. Их на асфальт наносят сотрудники Центра управления городскими дорогами. Аншлаги призваны обезопасить дорожное движение. По оценкам специалистов, такие надписи, как «Возьмите ребенка за руку», «Снимите наушники», концентрируют внимание пешеходов при пересечении проезжей части и снижают потенциальную аварийность.

Профилактические надписи наносят специальной краской в процессе работ по обновлению дорожной разметки, уточняет мэрия.

Во Владимире расположено 470 пешеходных переходов, 326 из них — нерегулируемые.

Ранее «Призыв» сообщал, что после трагического ДТП с ребенком, произошедшего на Нижней Дуброве, там установили вызывной светофор с кнопкой.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru