Позвольте врачам спасти жизни людей!

Каждый из нас задумывался над этим вопросом. Сколько людей ушло из жизни из-за отказа в плановой госпитализации, операции, другой медицинской помощи? Сколько умерли от переживаний по поводу пандемии и угрозы потерять родных и близких или лишиться источников существования? И сопоставимы ли эти цифры с потерями от коронавируса? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем эту статистику, да и не ведётся она. Но мысли не дают покоя. Понятно, что ситуация была безвыходной: нужно было реагировать на стремительное распространение инфекции, вводить ограничения, разворачивать госпитали… И всё же.

Мы приводим сегодня письмо нашей читательницы. Без купюр. Без комментариев должностных лиц. Сохранив живой стиль и эмоции этого послания. Автор — Елена Стребличенко. Обращается к вам, читателям «Призыва».

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«Звучит, возможно, отталкивающе. Но это жизнь. Знаете, что такое калоприемник? Если нет, вам повезло. Объясняю: это когда кал (да, именно он) выходит в калоприемник (мешок), который находится на животе. Представили? Запах — соответствующий. Мешок требуется менять каждые три часа или чаще. Не надо думать, что вас или близких это никогда не коснётся — не исключено. И куда обратиться за помощью, как экстренной, так и плановой? Сейчас — некуда! С марта 2020 года по сегодняшний день, а это 24 июля (5 месяцев!), единственное во Владимире и Владимирской области оперирующее отделение колопроктологии не может работать в штатном режиме.

Практикующие хирурги ведут приём в поликлинике вместо того, чтобы оперировать и спасать жизнь людям. Потому что хирургическое отделение в ОКБ передано под больных с covid-19. Вопрос — сколько человек могли скончаться с марта по июль 2020 года от непроведенных операций колопроктологического отделения и из-за отсутствия помощи? А ведь это далеко не единственное отделение в областной клинический больнице – много других, не менее важных для пациентов.

У меня нет на руках сведений. И вряд ли есть точная статистика. Но если задуматься: насколько сопоставима смертность из-за отменённых операций и смертность от коронавируса? И почему кто-то отказал в праве жить тем, кому нужны операции, госпитализация, у кого обнаружен рак? Нужны были свободные койки – это понятно. Нужны были помещения – само собой. Но почему именно хирургический корпус, где всё равно не было нужных условий для размещения больных коронавирусом и пришлось ломать потолки и переделывать палаты?

Из личного опыта скажу, насколько важна своевременность операции. Маму в 2019 году спасли только благодаря срочному хирургическому вмешательству (счёт шёл на минуты!) два врача от бога — С.М. Артамонов и Д.В. Басуров. Если бы не они, мама бы умерла. Но сейчас необходима плановая госпитализация маме, т.к. после операции по удалению рака каждый год в обязательном порядке необходимо обследование. Возникает вопрос: куда и к кому нам сейчас обращаться? Врачи ведут прием в поликлинике, не оперируют. Отделение просто-напросто у них забрали. И люди, которым не оказана своевременная операция, помощь, умирают. Каково их количество?

А статусные люди, давшие указания о том, чтобы отделение колопроктологии на время отдать под covid, помнят ли они о том, что именно это отделение и именно его специалисты нужны десяткам, а может, сотням пациентов? Но даже если помнят, койко-места будут держать, ведь это необходимо для отчётности. Свободный коечный фонд — один из критериев, на который ориентируются при снятии ограничений. Пустые кровати будут фигурировать в сводках. А кто учитывает людей, не получивших помощь?

Пожалуйста, помните о том, что нет бессмертных. И всё, что сейчас вас вроде бы не касается, завтра может затронуть. Да и в целом важно и нужно оставаться человеком: можешь — помоги, сделай то, что в твоих силах.

Я всего лишь обычный человек, стучащийся к вашим сердцам — они же стучат, значит, мы живы и способны слышать друг друга. У каждого из тех, кто читает этот текст, есть близкие и родные люди. И вне зависимости от того, у кого какой социальный статус, перед болезнью все равны. Нужно дать возможность врачам заниматься своим делом — спасать жизни людей. И низкий поклон тем, кто откликнется и сможет повлиять на ненормальную ситуацию».

Заглавное фото: siterscs.com