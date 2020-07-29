Познай свободное падение! Как прыгнуть с парашютом во Владимире

Если небо манит, хочется романтики и экстрима, пощекотать себе нервы, добавить адреналина в жизнь, то прыжки с парашютом – это то, что нужно! Для многих прыжок – это не только исполнение заветной мечты, но и своеобразное признание в любви. Начальник отдела продаж владимирского аэроклуба ДОСААФ Надежда Шепета рассказала, кто и зачем прыгает с парашютом, сколько стоит это удовольствие и когда можно приобщать детей к парашютному спорту.

Познай свободное падение!

— Надежда, насколько я знаю, будучи трижды мамой, ты сама прыгаешь с парашютом. Как близкие к этому относятся?

— В нашей семье с парашютом прыгают почти все! Я замужем за руководителем аэроклуба, у него больше 900 прыжков, а у свекра — больше 1 000 прыжков. С их стороны никаких препятствий нет. Отец гордится мною, хотя прыжков у меня намного меньше, чем у мужа, всего 14 (3 самостоятельных и 11 в тандеме с инструктором). Но близким все равно предпочитаю говорить о своих прыжках после, а не заранее.

Кстати, мой старший сын Костя прыгает с парашютом, дочка Наташа (ей 10 лет) недавно в тандеме с инструктором прыгнула. Младшему сыну Грише в сентябре два года только исполнится, ему рано еще, так что все у него впереди.

— А ты хорошо помнишь свой первый прыжок?

— Первый прыжок мой был в 2003 году, я была еще студенткой. Однокурсник моего парня на тот момент занимался парашютным спортом, он позвал нас с собой, мол, а давайте и вы экстрима попробуете. Тогда вариантов никаких не было, все прыгали самостоятельно, на поле в Кузьмино. В парашютах использовались армейские системы со стабилизацией.

Раньше инструктаж состоял из 3 дней: первый день мы проходили теорию, второй день укладывали парашюты и только на третий прыгали. Вот тогда у меня и случилось три самостоятельных прыжка. А потом я вышла замуж за инструктора аэроклуба, пришлось прыжки приостановить: то беременности, то кормления. А с 2009 года появилась возможность прыгать тандемные прыжки, когда на один парашют пристегиваются 2 человека. И я возобновила прыжки.

Сейчас инструктаж занимает всего 3 часа. Укладка парашюта производится инструкторами. Самостоятельный прыжок проходит с высоты 800 метров, а в тандеме – с 3 000 метров. Прыгая с инструктором, который тебя полностью страхует, остается только кайфовать и запасаться адреналином.

В тандеме безопаснее

— Не уверена, что, впервые самостоятельно прыгнув, можно успеть насладиться прыжком, наверное, только нервы пощекотать. Но не могу не спросить о травмах. Бывают?

— Прыжок с парашютом – это спорт, а в любом спорте могут быть травмы. Прыжок в тандеме с инструктором самый безопасный. Он требует минимальной подготовки, за вас все сделает инструктор, останется лишь наслаждаться чувством свободного падения (примерно минута). Некоторые заказывают и видеосъемку прыжка на память.

А вот самостоятельный прыжок – более ответственное мероприятие. Инструкций и подготовки больше: надо знать, как работает парашют, как заходить на посадку, что делать в нештатных ситуациях. Также будет отработка приземления (прыжки со специальной тумбы). Сам прыжок длится чуть меньше пары минут, из которых свободное падение займет от силы 2-3 секунды. Есть риск повредить ноги на приземлении, но такое случается очень редко.

— Как сейчас народ предпочитает прыгать: самостоятельно или с инструктором?

— Знаешь, сейчас все поменялось. Если раньше все хотели прыгнуть самостоятельно, за выходной было, например, 8 тандемов и 30 самостоятельных прыжков, то сейчас всё наоборот. Возможно, люди стали жить лучше в материальном плане. Плюс много москвичей приезжает, у них цены выше, они к нам едут прыгать.

Самостоятельно в основном прыгают студенты, молодые ребята. Им прыгнуть хочется, а денег особо нет.

Разница в цене существенная: самостоятельный прыжок стоит 4 000 рублей, в тандеме – 9 000 рублей.

Противопоказания к прыжкам с парашютом:

Вес больше 100 кг. Для прыжка в тандеме вес более 130 кг.

Возраст младше 14 лет. В тандеме с инструктором – с 8 лет (но с письменного разрешения родителей).

Гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Заболевания ЦНС, эпилепсия.

Травма конечностей или головного мозга давностью меньше 1 года.

Признание в любви и парашют

— Кто чаще всего приходит прыгать? Люди какого возраста?

— Возраст прыгающих совершенно разный. Например, в прошлом году у нас прыгала 82-летняя бабушка. Она мечтала сделать это всю жизнь, внуки на день рождения подарили ей прыжок в тандеме с инструктором. Как-то муж и жена (70 лет им было) прыгали в тандеме с инструкторами. У них какая-то памятная дата случилась.

Недавно молодой человек сделал предложение девушке очень неординарно: она прыгала вместе с инструктором, а он на поле расстелил баннер «Выходи за меня замуж!» И встречал ее с кольцом. Девушка из Подмосковья приезжала прыгать, сказала маме, что пошла за хлебом, а оказалась у нас на летном поле.

Инвалиды-колясочники у нас прыгают. Да, есть определенные трудности, чтобы организовать такие прыжки, но они возможны.

Восторг, эмоции, счастье при прыжке, которые получают люди с ограниченными возможностями, перечеркивают все возможные трудности.

— А были такие, кто хотел прыгнуть, но передумал в последний момент?

— Бывает, человеку становится плохо, он зеленеет, бледнеет, или у него начинается паника, истерика. Его пересаживают поближе к кабине, самолет приземляется вместе с ним. Никто никого никуда не выгоняет, не выпихивает, как в анекдотах. Но паникеры попадаются крайне редко. Бывает и так, что человек хулиганит, ему оказывают физическую и моральную поддержку, в итоге он прыгает, доволен и счастлив.

— Прыжки проходят в любое время года?

— В нашем аэроклубе прыгают только в выходные, это связано со спросом, в остальные дни люди занимаются учебой, работой, делами, им некогда. В Москве и Подмосковье спрос больше, там прыжки начинаются со среды-четверга.

Прыжки у нас не производятся зимой, потому что холодно, снег, вода, парашюты потом надо сушить, таких больших площадей для просушки в аэроклубе нет. И от прыжка надо получать удовольствие, а о какой радости говорить, когда попа мерзнет и холодный ветер рвет лицо. С мая по октябрь у всех, кто мечтает прыгнуть, есть такая возможность, дерзайте!

В воскресенье страна праздновала День парашютиста, всех любителей и профессионалов поздравляю с праздником! Пусть купол над вами всегда разворачивается без всяких проблем, ветер не сносит вас с намеченного курса, а погода всегда подходит для полетов и прыжков. Хорошего всем взлета, захватывающего прыжка и удачного приземления!

Интересные факты о прыжках с парашютом

В американских боевиках эпохи 90-х нам врали. Оказывается, прыгать с парашютом и одновременно разговаривать категорически невозможно, хотя на экране смотрится красиво.

Свободное падение – ваш единственный шанс развить скорость 180 км/ч или 50 м/с.

На Западе прыжки с парашютом освоили в 1912 году, в России — чуть позже. И первый прыжок чуть не привел к дуэли. 17 мая 1917 года с парашютом прыгнул штабс-капитан Соколов. Уже 18 мая, то есть на следующий день, подпоручик Анощенко рискнул и тоже покорил высоту. Но он и подумать не мог, что его уже опередили. Он так расстроился, что хотел взывать обидчик на дуэль. Но революционные перипетии эту дуэль отменили.

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в 2007 году, японцы придумали прыжок «Банзай». Из самолета выбрасывают парашют, а следом выпадает человек. Он должен догнать парашют, надеть систему и открыть купол, пока не достиг критической высоты. Жуть! Да, японцы еще те затейники.

Елена Середина

Фото из личного архива Надежды Шепета