Пожилой грибник провел ночь в сыром лесу

Заблудившийся в лесу 71-летний житель Александровского района провел ночь в сыром лесу. Пенсионер отчаянно пытался найти дорогу, но не дошел до трассы всего 100 метров. В какой-то момент мужчина, и без того страдающий от боли в ногах, просто упал и не смог встать. К счастью, волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сумели найти любителя «тихой охоты».

В своей официальной группе координатор поиска Марина Дедиц рассказала, что пенсионер ушел в лес 21 июля в 9 утра. Места для мужчины были знакомые, всю жизнь ходил туда за дарами природы. Только вот через привычные для таких походов три часа домой он не вернулся. Родственники забили тревогу. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт», соседи, полиция и спасатели Александровского района.

Местность для поиска оказалась непростой: болота, карьер, ручей.

— Болото вдоль ручья прокричали. Там его нет. Значит, должен выйти на звуковые ориентиры! Из головы гоню воспоминания о недавнем поиске другого дедушки около другого карьера, где смесь песка и дождей стала смертельной ловушкой, — вспоминает Марина Дедиц.

Найти заблудившегося грибника удалось на рассвете. Оказалось, что пенсионер пытался выйти к карьеру, но заплутал еще больше. Когда увидел ЛЭП, принял верное решение двигаться, ориентируясь на нее и на звук трассы.

История получилась со счастливым концом, однако поисковики не расслабляются, в грибной сезон работы у них в разы становится больше.

Ранее «Призыв» сообщал, что в лесах Владимирской области начался настоящий лисичковый бум. Фото полных корзинок рыжих грибов заполонили социальные сети.

Ольга Ефремова

Фото: mrpl.city