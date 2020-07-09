Последствия урагана устраняют во Владимирской области

Гроза с сильным ветром и дождем, обрушившаяся ночью на Владимирскую область, не прошла без последствий. Сейчас бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение. Без света остались жители отдельных населенных пунктов сразу 9 районов региона: Ковровского, Александровского, Камешковского, Киржачского, Гусь-Хрустального, Петушинского, Селивановского, Судогодского и Юрьев-Польского. Места повреждения ЛЭП определены, бригады работают в режиме повышенной готовности, уточнили «Призыву» в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго».

В аварийно-восстановительных работах участвуют 18 бригад в составе 50 человек и 18 единиц техники.

В резерве находятся еще 72 бригады.

А пока фотографии последствий обрушившейся стихии молниеносно распространяются в социальных сетях.

Синоптики центра погоды «Фобос» поясняют: в европейской части страны бушует шторм. Основной удар стихии принял на себя юг России. Но досталось от непогоды и Центральной России. Ненастье окажется непродолжительным, уже завтра осадки во Владимирской области маловероятны.

Ранее «Призыв» сообщал, что жаркая погода спровоцировала рост трагических случаев на воде. Накануне на карьере в Петушинском районе погибла женщина.

Ольга Ефремова

Фото группы «Сплетни г. Покров»