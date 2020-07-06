Порог ниже 50 заболеваний COVID-19 держится уже неделю

Во Владимирской области за минувшие сутки зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзором. Таким образом, уже целую неделю в регионе ежедневно выявляют меньше 50 инфицированных. И это, безусловно, положительный тренд. Среднесуточный прирост заболевших упал до 47,5. Скорость распространения вируса — 1,1%. На сто тысяч населения болеют 337 человек, сообщает «Яндекс».

Общее число заболевших достигло 4647 человек

Больше всех зараженных во Владимире. Однако за сутки областной центр добавил всего 2 новых случая инфицирования. Общее число носителей коронавируса в городе — 840 человек.

По 8 заболевших COVID-19 в Александровском и Собинском районах, 6 человек инфицированы за сутки в Гусь-Хрустальном, по 5 случаев заражения в Вязниках и Петушках, по 4 — в Юрьеве-Польском и Меленках. Три человека в таблицу распространения вируса добавил Кольчугино, по 2 — Судогда и Суздаль.

Всего за сутки положительные тесты на COVID-19 пришли жителям 11 районов области. Общее число заболевших достигло 4647 человек. На этом фоне в области продолжают снимать режим ограничений. Губернатор уже разрешил артистам репетировать.

Полина Тарбеева

Фото: портал мэра и правительства Москвы