Поработать в усадьбе Храповицкого приглашают всех желающих

Помощь волонтеров очень нужна

Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил волонтерскую акцию. Сотрудники музея рассчитывают на помощь добровольцев в наведении порядка на территории усадьбы Храповицкого в Муромцево. Требуется удалить молодую поросль, привести в порядок аллеи и дорожек. Работы будут проводиться в предстоящие выходные и, возможно, в последующие.

Время приезда можно согласовать по телефону: 8-915-770-33-47 (Анастасия).

После долгого перерыва дворянская усадьба вновь открыта для посетителей. Пока действовали ограничительные меры, сотрудники музея уделили внимание приведению в порядок парковой территории. Были отсыпаны дорожки, установлен новый кассовый модуль, размещены информационные блоки. В этом деле помогали волонтеры.

В субботнике, состоявшемся 3 июля, приняли участие сотрудники музея, а вечером к ним присоединилась команда жителей Муромцево. В грядущие выходные в усадьбе волонтеры снова намерены серьезно поработать, уточняет пресс-служба ВСМЗ.

Ранее «Призыв» сообщал, что усадьбу графа Храповицкого в Судогодском районе будут восстанавливать за счет спонсорских средств.

Ольга Ефремова 

Фото пресс-службы ВСМЗ

 

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