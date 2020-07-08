Поработать в усадьбе Храповицкого приглашают всех желающих

Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил волонтерскую акцию. Сотрудники музея рассчитывают на помощь добровольцев в наведении порядка на территории усадьбы Храповицкого в Муромцево. Требуется удалить молодую поросль, привести в порядок аллеи и дорожек. Работы будут проводиться в предстоящие выходные и, возможно, в последующие.

Время приезда можно согласовать по телефону: 8-915-770-33-47 (Анастасия).

После долгого перерыва дворянская усадьба вновь открыта для посетителей. Пока действовали ограничительные меры, сотрудники музея уделили внимание приведению в порядок парковой территории. Были отсыпаны дорожки, установлен новый кассовый модуль, размещены информационные блоки. В этом деле помогали волонтеры.